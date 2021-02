Governo, via al voto su Rousseau: scoppia la polemica sul quesito

Ha preso il via alle 10 di oggi, giovedì 11 febbraio, la votazione sulla piattaforma Rousseau per gli iscritti al Movimento 5 stelle chiamati a scegliere tra l’adesione o meno al governo di Mario Draghi. Il voto sarà possibile fino alle 18 e i risultati, come si legge sul blog delle Stelle, “saranno pubblicati dopo le ore 19”.

Questo è il testo del quesito apparso sulla piattaforma di voto online: “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”.

Polemica sul quesito: “È manipolatorio”

Sul Blog delle stelle, dopo la pubblicazione del quesito, 13 parlamentari lo hanno definito “manipolatorio” oltre che “palesemente volto a inibire il voto contrario” alla partecipazione all’esecutivo.

Infatti, secondo alcuni esponenti dei 5 stelle si sa troppo poco su un eventuale governo Draghi: non si conoscono i ministri né il programma mentre il quesito “lascia intendere che solo con la partecipazione del M5S al governo si potranno difendere i provvedimenti adottati dalla precedente maggioranza”.

Cosa succede se vince il no: parla Davide Casaleggio

Se dovesse vincere il sì, anche il Movimento 5 stelle scioglierà la riserva e si esprimerà a favore del nuovo esecutivo guidato dall’ex numero uno della Bce, mentre se vincerà il no si aprirà un bivio. A spiegarlo, come riporta Ansa, è Davide Casaleggio.

“Qualora vincesse il no – ha specificato Casaleggio – ci sarà da stabilire se il voto” del Movimento 5 Stelle al nuovo Governo “sarà negativo o di astensione”.

Si tratta di un “nuovo modello di partecipazione, un passo avanti importante verso un concetto di cittadinanza digitale che si sta sempre più affermando con grande interesse anche dall’estero per capire come questo modello sta funzionando”, ha aggiunto Davide Casaleggio parlando del meccanismo del voto online.