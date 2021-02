Hai mai provato il Tè Chai? ecco come si prepara e quali sono i suoi benefici

Il tè chai, o masala chai, è un’infusione di tè nero e spezie (come cardamomo, chiodi di garofano, cannella, pepe nero, pepe lungo e zenzero) tipica dell’India. Viene preparato in acqua bollente con l’aggiunta di latte e viene servito zuccherato.

Nel complesso, grazie all’aggiunta di latte, zucchero o miele, il tè Chai ha un gusto morbido, avvolgente e dolce. Alla base troviamo una miscela di tè nero che viene arricchito con l’aggiunta di spezie e infine reso morbido e caldo dalla nota zuccherina e dal latte.

Ricorda il tè all’inglese, proprio perché gli indiani iniziarono a preparare questa tipologia durante la dominazione inglese che ha influenzato anche il modo di bere il tè. Parliamo di una bevanda che porta con sé ben 5000 anni di storia. Scopriamone i benefici.

Fra i benefici associati al tè masala chai sono inclusi un effetto rivitalizzante, ansiolitico e antidepressivo; la capacità di migliorare i processi digestivi aiutando a combattere i disturbi gastrointestinali associati alla cattiva digestione; l’effetto antinfiammatorio; il rinforzo delle difese immunitarie; la protezione delle malattie cardiovascolari e dei tumori; la riduzione dei sintomi della sindrome premestruale; e la riduzione del rischio di diabete mediante il controllo degli zuccheri nel sangue. Sono però necessari ulteriori studi per confermare tutti questi possibili effetti positivi.

Benefici del tè chai

Favorisce il risveglio grazie alla caffeina. Il tè chai contiene caffeina che eredita dalle foglie di tè nero : non è facile determinare quanta caffeina contenga ogni bustina di tè chai, ma di solito è pari a un terzo della quantità di caffeina rispetto al caffè normale circa. Questo significa che anche se bevete più tazze di tè chai non avrete i fastidiosi effetti collaterali che la caffeina può provocare.

grazie alla caffeina. Il tè chai contiene caffeina che eredita dalle foglie di : non è facile determinare quanta caffeina contenga ogni bustina di tè chai, ma di solito è pari a un terzo della quantità di caffeina rispetto al caffè normale circa. Questo significa che anche se bevete più tazze di tè chai non avrete i fastidiosi effetti collaterali che la caffeina può provocare. Aiuta a digerire. Così come altri tè, il tè chai fa bene all’ apparato digerente e all’ intestino . Contiene zenzero che aiuta la digestione migliorando la circolazione e fornendo ossigeno agli organi; ma anche il pepe nero che aiuta ad accelerare la digestione di grassi e proteine.

Così come altri tè, il tè chai fa bene all’ e all’ . Contiene zenzero che aiuta la digestione migliorando la circolazione e fornendo ossigeno agli organi; ma anche il pepe nero che aiuta ad accelerare la digestione di grassi e proteine. Riduce la nausea . Lo zenzero è famoso per riuscire ad alleviare sensazioni di nausea ed è per questo che viene spesso usato durante la gravidanza: il tè chai contiene circa 1-1,5 grammi di zenzero, una quantità efficace per combattere la nausea.

. Lo zenzero è famoso per riuscire ad alleviare sensazioni di nausea ed è per questo che viene spesso usato durante la gravidanza: il tè chai contiene circa 1-1,5 grammi di zenzero, una quantità efficace per combattere la nausea. Allevia i dolori . Le spezie contenute nel tè chai possono aiutare a ridurre dolori comuni e potrebbero persino aiutare chi soffre di artrite, in particolare chiodi di garofano e zenzero. Quest’ultimo, inoltre, è ottimo per ridurre le infiammazioni , grazie ad alcuni composti che contiene, e aiuta ad ossigenare le aree più sofferenti del nostro corpo. I chiodi di garofano, inoltre, sono particolarmente utili per il dolore ai denti.

. Le spezie contenute nel tè chai possono aiutare a ridurre dolori comuni e potrebbero persino aiutare chi soffre di artrite, in particolare chiodi di garofano e zenzero. Quest’ultimo, inoltre, è ottimo per , grazie ad alcuni composti che contiene, e aiuta ad ossigenare le aree più sofferenti del nostro corpo. I chiodi di garofano, inoltre, sono particolarmente utili per il dolore ai denti. Aiuta il sistema immunitario. Bere quotidianamente tè chai può aiutare a mantenere un sistema immunitario sano; il cardamomo, in particolare, contiene elevate quantità di vitamina C e altri nutrienti che aiutano a rafforzare le nostre difese immunitarie.

Bere quotidianamente tè chai può aiutare a mantenere un sistema immunitario sano; il cardamomo, in particolare, contiene elevate quantità di vitamina C e altri nutrienti che aiutano a rafforzare le nostre difese immunitarie. Protegge le cellule dall’ invecchiamento precoce . Le spezie contenute nel tè chai sono ricche di antiossidanti chiamati polifenoli che aiutano ad eliminare i radicali liberi.

. Le spezie contenute nel tè chai sono ricche di chiamati polifenoli che aiutano ad eliminare i radicali liberi. Può migliorare la salute del cuore. Grazie alla cannella, in grado di abbassare i livelli di colesterolo cattivo, il tè chai aiuta a proteggere il cuore allontanando l’insorgenza delle malattie cardiovascolari.

Come si prepara il tè chai

Il tè chai viene solitamente preparato con tè nero, spezie e acqua calda. Può anche essere aggiunto del latte caldo, dato che il latte si sposa bene con i sapori forti e aggiunge una certa cremosità. Per farlo a casa da zero, versate le spezie e le foglie di tè in una teiera o una tazza da tè, tenendo conto che per una tazza di 200 ml dovrete versare 2 grammi o 1 cucchiaino di foglie di tè e spezie. Fate bollire l’acqua, poiché l’alta temperatura dell’acqua aiuta il tè chai a liberare i flavonoidi, i polifenoli e i profumi delle spezie, quindi versatela sulle foglie di tè e lasciate il tutto in infusione per 5 minuti: arricchitelo con miele o zucchero e bevetelo. Nel caso si preferisca il tè freddo, si può lasciar raffreddare l’infuso a temperatura ambiente.