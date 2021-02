Il cioccolato fa bene al cuore: Lo dice la scienza

Il cioccolato fa bene al cuore e delizia il palato: a dirlo sono gli studi scientifici condotti, in anni recenti, da alcune delle più prestigiose riviste in materia. La dietista Arianna Rossoni spiega come sia il cioccolato fondente a contenere una maggiore quantità di questi nutrienti, quindi da privilegiare per la salute. Ecco perché scegliere pregiati cioccolati fondenti, come quelli di Amedei, realizzati con materie di primissima qualità, per una coccola al palato e al cuore. In ogni caso, però, meglio non esagerare: gli effetti positivi sul cuore hanno un limite di 100 g di cioccolato a settimana, così come dimostrato dallo studio condotto dal giornale scientifico Heart nel 2019.

I benefici che il cioccolato vanta sul cuore dipendono da due nutrienti veicolati dal cacao: la teobromina e i flavonoli, molecole antiossidanti che contribuiscono a ridurre l’ossidazione del cosiddetto “colesterolo cattivo” LDL, ossia quella frazione di colesterolo il cui accumulo aumenta il rischio di aterosclerosi, ipertensione e infarto. La combinazione del potenziale di teobromina e flavonoli rende il cioccolato un alimento non solo gustoso, ma anche salutare: permette una miglior ossigenazione, favorisce la circolazione e protegge le arterie da fenomeni di ossidazione.

Non solo. Consumare più di 3 porzioni di cioccolato a settimana (1 porzione = 30 g) può portare a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e infarto, oltre che di diabete, così come indagato dalla rivista scientifica. E anche la dieta degli sportivi può essere addolcita: l’introduzione quotidiana di 20 grammi di cioccolato fondente al giorno, protratta per almeno 4 settimane, è, infatti, in grado di ridurre la rigidità delle arterie sottoposte ad uno sforzo fisico equivalente a 30 minuti di jogging [Nutriens 2019].

Anche ad alte percentuali di fondente, il cioccolato non è amaro se realizzato con materie prime di ottima qualità e con particolare attenzione durante tutte le fasi di lavorazione dei semi di cacao.

Ne sono la prova Toscano Black 90 e Acero 95 di Amedei: pur non contenendo altro che semi di cacao lavorati con un pizzico di zucchero, queste tavolette mantengono un sapore cremoso e tutt’altro che amaro.

Toscano Black 90 è il fondente extra 90% di Amedei, un cioccolato cremoso che lascia, nel finale, un palato molto pulito, caratterizzato da una delicata ed invitante fragranza con sentori di pane tostato e fiori bianchi.

Acero 95 rappresenta invece una sfida della filosofia e della sapienza di Amedei: è un cioccolato al 95% fondente dal gusto deciso e amabile. L’innovazione assoluta risiede nella sostituzione dello zucchero di canna con lo zucchero d’acero, un ingrediente premium e dal gusto raffinato ricavato dalla linfa estratta dalla pianta d’acero canadese.