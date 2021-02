Il futuro di Giuseppe Conte: parla il portavoce

Negli ultimi giorni si rincorrono voci sul futuro dell’ormai ex premier Giuseppe Conte e del suo portavoce Rocco Casalino. Quest’ultimo, in un’intervista per SkyTg24, ha fatto il punto della situazione e ha fatto alcuni annunci sulla vita politica che attende l’ex presidente del Consiglio.

“Se deve scendere in campo – ha dichiarato Casalino riferendosi a Conte – secondo me dovrebbe farlo come leader di partito non come leader di una coalizione. Io so che ruoli che si assumono senza sporcarsi le mani, senza fare campagna elettorale sul campo” non danno un riferimento “alla platea dell’astensione che ha bisogno di immagini”, ha aggiunto. “Sette-otto punti non li recuperi come federatore”, ha osservato.

Sul Movimento 5 stelle, che in queste ore sta vivendo ore difficili in seguito alla raffica di espulsioni, Casalino ha dichiarato: “Secondo me si riprenderà, i valori, come quello dell’ambiente sono rimasti gli stessi. Certo l’appoggio a Draghi ha avuto un costo molto alto”. In merito al discorso del premier Mario Draghi, Casalino ha detto: “Se devo essere sincero”, ha detto, “manca un po’ di empatia secondo me” e “il discorso era “un po’ d’élite”.

Poi l’annuncio sul suo futuro: “Ho ricevuto diverse proposte – ha fatto sapere Casalino – ma lo vedo ancora nel mondo della politica”, afferma. “Dipende anche da cosa farà Conte” ma “credo di aver servito lo Stato e imparato tante cose, il flusso naturale potrebbe essere il Parlamento. Già in passato avevo pensato a candidatura ma poi ho sempre rinunciato, forse per paura del giudizio degli elettori”.

Intanto dall’Università di Firenze è arrivata una conferma: “Conte torna da noi a insegnare e a fare ricerca dal primo marzo. Ci siamo sentiti per telefono, la prossima settimana verrà a trovarmi”: lo ha detto il rettore Luigi Dei a Un giorno da pecora. “L’inizio delle lezioni da noi è fissato per il primo marzo. Da noi lui ha insegnato Diritto Privato e Diritto Civile. Non sono io a decidere cosa insegnerà, decide il Dipartimento. Ha detto che ha molta nostalgia degli studenti, l’ho sentito come una persona che ha voglia di tornare nella sua università e vuole riprendere il filo con gli studenti. Ricordo che, da presidente del Consiglio, è tornato qui per tenere una lezione di diritto agli studenti del primo anno”.