In arrivo il dispositivo che si prende cura della salute del tuo cane

La vita degli animali domestici deve essere la più semplice possibile, ma anche quella dei loro padroni. Proprio su questo punto interviene la ‘magia’ dell’intelligenza artificiale, introducendo un nuovo modo di concepire l’alimentazione del proprio cane. Grazie a questa tecnologia, il cibo del cane viene consegnato direttamente a casa, soltanto quando ce n’è bisogno. Una potente applicazione, connessa al dispositivo Barkyn Home, è in grado di elaborare i dati relativi all’alimentazione somministrata al cane e di monitorarne le condizioni di salute.

Intelligenza artificiale al servizio della salute del cane Realizzato con una tecnologia unica nel suo genere, Barkyn Home ha un impatto preventivo rispetto a determinate malattie del cane. Il sistema AI alla base del prodotto tiene traccia delle abitudini del proprio animale e quando necessario mette in contatto il proprietario direttamente con un veterinario, tramite messaggi video, vocali o di testo. Accessibile e facile quanto la telemedicina più moderna.



“Ora siamo ancora più vicini alle famiglie, utilizzando una tecnologia altamente intelligente che abbiamo sviluppato internamente. Grazie a Barkyn Home, i proprietari possono accedere in un’unica app a tutte le informazioni nutrizionali e sulla salute del loro animale domestico. Allo stesso tempo possono ricevere suggerimenti, consigli e assistenza da parte dei veterinari. Ciò significa che Barkyn Home è in grado di comprendere le abitudini alimentari del cane, ad esempio, per evitare specifiche malattie nutrizionali“, il commento di Andre Jordão, Founder e CEO di Barkyn.



Gli ordini (automatici) quando servono. Questo contenitore intelligente è in grado di comprendere le abitudini alimentari del cane e di fare previsioni sul giorno esatto in cui sarà necessario acquistare del cibo. Niente più lunghi check-out all’ultimo minuto, l’applicazione farà tutto ‘da sola’, avvisando il proprietario per tempo prima che parta il nuovo ordine.



Barkyn Home farà riferimento alle caratteristiche nutrizionali dei prodotti di Barkyn e sarà inoltre in grado di avvisare quando sarà il ‘momento della pappa’, così come quando sarà il caso di alleggerire il pasto o renderlo più sostanzioso. Un design che arreda la casa Grazie a un design moderno e minimal, Barkyn Home si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente della propria casa. La tipologia di materiale, l’apertura morbida ed elegante, l’estrema resistenza e allo stesso tempo la sua leggerezza lo rendono facile da maneggiare. La sua capacità di contenere il cibo arriva a 17 kg, sicuro e resistente in caso di scorribande da parte dei cani più ‘energici’. Infine è possibile personalizzarlo con una pellicola dedicata: in pochi secondi ci si può arredare un angolo di casa.



“Tramite Barkyn Home ci stiamo impegnando nel migliorare la qualità della vita dei cani, prevenendo la sovralimentazione e l’obesità, fattori che colpiscono oltre il 59% dei cani in Italia*. Inoltre, grazie al dispositivo, sarà possibile monitorare e adattare le abitudini del cane, oltre a connettere istantaneamente le famiglie con un veterinario. Tutto questo attraverso videochiamate in tempo reale e con connessioni che avvengono in meno di 30 secondi“, conclude Jordão.



Supportare il progetto per diffondere “la magia” Al fine di portare questa innovativa soluzione nella casa di ogni famiglia con animali domestici c’è bisogno dell’aiuto della community. Il prototipo del prodotto è già pronto in casa Barkyn, ma per renderlo disponibile a tutti è necessario un ulteriore sforzo. Tramite la piattaforma Indiegogo sarà possibile partecipare al finanziamento del progetto prenotando Barkyn Home (https://igg.me/at/barkynhome). Si tratta di un contributo al processo di produzione, sia per la riduzione dei costi, sia per renderlo ancora più accessibile alle famiglie che ospitano un cane.

Ad oggi le prime spedizioni sono già programmate per settembre 2021 e verso tutti i paesi europei. In quel momento chi lo avrà prenotato potrà scegliere il cibo per cani Barkyn che preferisce.