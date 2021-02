La bicicletta super tecnologica: senza raggi e senza catena

Grazie anche agli incentivi economici molti hanno deciso di acquistare biciclette elettriche o con pedalata assistita e di usarle per girare in città, invece di prendere gli affollati mezzi pubblici o la propria auto: quella di cui stiamo per parlarvi è una bicicletta non economica, che sembra provenire decisamente dal futuro e che potrebbe rivelarsi particolarmente utile in questo momento storico.

Reevo, progettata negli USA e prodotta in Malesia grazie ad una campagna di crowdfunding è una e-bike decisamente originale: le ruote non hanno raggi nè mozzi, ma sono in grado di muoversi grazie ad un sistema a doppio cerchione, uno mobile e l’altro fisso, dotato di cuscinetti.

Il telaio, in lega di alluminio, pesa poco meno di 25 kg e ne regge fino a 120: grazie al motore da 250 Watt può raggiungere i 25 km/h, anche se esiste anche una versione da 750 che raggiunge i 64 km/h.

Ovviamente dimenticatevi la classica catena per assicurarla al palo: l’antifurto è basato su autenticazione biometrica, che permette di avviare la bicicletta solo si viene riconosciuti dalla scansione dell’impronta digitale. Inoltre, il proprietario viene avvisato con una notifica sullo smartphone quando la bicicletta parcheggiata viene spostata e tutto questo è associato ad un modulo GPS, che ne traccia i movimenti. In pratica questa bicicletta è impossibile (o quasi) da rubare!

Come dicevamo il prezzo non è basso: al momento si può preordinare su Indiegogo a partire da 1.877 euro.

Certo la dotazione tecnologica di questa bicicletta è fuori dal comune: è dotata di sensori di movimento e luminosità e di fari led direttamente sulle ruote. Si ricarica come un cellulare e con una carica completa, di circa 3 ore, si percorrono poco meno di 60 km.