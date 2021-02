Lotta al Covid: Lopalco furibondo sugli operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi

Continua a tenere banco la questione relativa a quegli operatori sanitari che attualmente non hanno intenzione di vaccinarsi. Il tema è stato trattato ampiamente a Piazza Pulita (La7) in cui è intervenuto Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa e ora assessore alla Sanità in Puglia.

“L’operatore sanitario che non si vaccina contro il coronavirus deve essere allontanato perché non è più idoneo alla mansione”, ha dichiarato l’esperto, dicendosi favorevole a una legge che imponga il licenziamento per i medici che non si vaccinano contro Covid-19.

“Ci sono tanti bei mestieri, se non voglio vaccinarmi vado a fare il verduraio o il meccanico”, ha aggiunto Lopalco. Nel frattempo in Puglia la vaccinazione anti Covid 19 è divenuta obbligatoria per gli operatori sanitari. A metterlo nero su bianco è stato il Consiglio regionale, nei giorni scorsi, con 28 voti favorevoli.

La proposta di legge è stata avanzata dal presidente della I Commissione, Fabiano Amati. La norma “è in coerenza con le disposizioni di sicurezza previste dalla legge regionale 19 del 2018 e del successivo regolamento attuativo, in materia di prevenzione e controllo della trasmissione delle infezioni con particolare riferimento all’epatite B, morbillo, parotite, rosolia, varicella, difterite, tetano, pertosse, influenza e tubercolosi”.