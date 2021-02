Maria Elena Boschi, gelo sul futuro di Conte: le dichiarazioni

Al termine del secondo giro di consultazioni con Mario Draghi, la delegazione di Italia Viva ha catturato l’attenzione dei giornalisti della sala stampa per l’uscita a effetto di Matteo Renzi. Non presentandosi alla conferenza canonica, il fondatore di Iv si è defilato dichiarando: “Sono felice. Ciao, I love you“. E ha lasciato spazio alle colleghe Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi. Ne dà notizia l’Adnkronos.

Maria Elena Boschi parla della candidatura di Conte

L’ex ministra dell’esecutivo Conte bis ha parlato dell’accordo con il premier incaricato riguardo il programma di governo e dell’alleanza con Salvini, mentre a Maria Elena Boschi i cronisti hanno chiesto di esprimersi riguardo la possibilità che Giuseppe Conte si candidi per le elezioni suppletive a Siena.

La deputata ha risposto che è “prematuro parlarne adesso”, spiegando che “stiamo discutendo della nascita del governo. La priorità è dare un governo che funzioni per il Paese. Il destino personale di Conte, francamente, non è la priorità del Paese”.

Maria Elena Boschi su Conte: “Prima vengono gli italiani”

“Prima vegnono gli altri 60 milioni di cittadini italiani”, ha concluso Maria Elena Boschi rispondendo alle domande in sala stampa sul futuro in politica di Giuseppe Conte.