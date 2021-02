Maxi tamponamento a catena in Piemonte: ci sono vittime e molti feriti

Tamponamento a catena, forse dovuto al maltempo, sull’autostrada A32 Torino – Bardonecchia, in Valle di Susa. Almeno una ventina le auto coinvolte nel maxi incidente all’altezza della galleria Serre La Voute di Salbertrand.

Il disastroso tamponamento sarebbe avvenuto a causa del ghiacchio sulla carreggiata. Due le vittime accertate, e almeno dieci i feriti. Uno sarebbe in gravi condizioni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre alcuni automobilisti dalle lamerie delle loro macchine. Sul posto anche la Polizia e diverse ambulanze, per soccorsi che si sono rivelati più complessi del previsto.

L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni, tra Susa e Oulx. Le prime immagini, diffuse sui social, sono di panico tra gli automobilisti. In corso l’intervento di polizia, ambulanze e vigili del fuoco, che stanno liberando gli automobilisti dalle lamiere.