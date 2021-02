Non sai come togliere l’odore di frittura in cucina? Usa la cannella

Quante volte ci è capitato di friggere ma di dover fare i conti con l’odore di frittura che resta nella cucina anche dopo diverso tempo dalla preparazione del piatto? Tante, probabilmente. Come se non bastasse la puzza di fritto impregna anche tende, vestiti, capelli: insomma fa passare la voglia di cucinare. Per fortuna, però, c’è un metodo che consente di eliminare questo inconveniente in maniera del tutto naturale.

No, non stiamo parlando dell’aprire le finestre (procedura che resta comunque valida e consigliata prima, durante e dopo la friggitura). Che si tratti di un bel fritto misto di pesce, oppure di frittelle o patatine, con questa soluzione il cattivo odore sparirà dalla casa in pochi minuti. Basta mettere a bollire in un pentolino un po’ d’acqua insieme a delle stecche di cannella. Un metodo naturale al 100% che neutralizza l’odore di fritto e restituisce freschezza all’aria della stanza.

Al posto della cannella è possibile usare anche stecche di vaniglia, o chiodi di garofano, così come dell’aceto bianco o quello di mele, che ha un odore meno intenso. Altrimenti si possono aggiungere alcuni alimenti all’olio di frittura, come fettine di mele da sostituire man mano che la precedente si scurisce, oppure il succo di mezzo limone all’interno dell’olio, prima di iniziare a friggere: in questo modo la frittura, specie se di pesce, viene impreziosita da un gradevole sapore di fresco. In alternativa va benissimo anche la scorza di limone, chiaramente non trattato, o un mazzetto fresco di prezzemolo.