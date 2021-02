Nuovi colori delle regioni: 3 passano in arancione, 2 in rosso

Da lunedì 1 marzo la Lombardia, il Piemonte e le Marche passano in zona arancione, il Molise e la Basilicata vanno in zona rossa. La Campania resta in arancione, la Liguria invece passa dall’arancione al giallo. Sono questi, riporta il Corriere della Sera, i nuovi colori delle regioni stabiliti in base agli ultimi dati relativi all’epidemia di coronavirus. Il ministro della Salute Roberto Speranza sta ultimando le ordinanze per i cambi di colore che entreranno in vigore da lunedì.

“Mi ha appena comunicato il ministro Speranza che da lunedì la nostra regione sarà in zona arancione. Mi dispiace moltissimo per le restrizioni che condizioneranno la nostra quotidianità e tutte le attività, ma mi preme raccomandarvi la massima attenzione”. Così su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

“Ho richiesto di rendere tutta la regione Molise zona rossa da lunedì 1 marzo. Il Governo ha accolto la mia istanza. È un momento delicato per il nostro territorio e chiedo al Governo, che gestisce la Sanità in Molise attraverso un Commissario nominato da Roma, di cambiare strategia e attivare tutte le misure necessarie”, ha detto su Fb il presidente della Regione Molise Donato Toma.

In zona rossa anche la Basilicata: lo ha confermato il presidente della Regione Vito Bardi, specificando che lo “ha stabilito il Ministero della Salute a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03 a 1,51”.