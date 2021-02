Ora puoi esplorare il “Regno di Frozen” canadese da casa tua

Da oggi, è possibile entrare all’interno dell’edificio realizzato con 40000 tonnellate di neve e ghiaccio, attraverso un’esperienza virtuale che consente ai visitatori di esplorare le camere e le suite della struttura. Non manca il bar di ghiaccio, uno scivolo per allietare i bambini e una cappella all’interno della quale vengono celebrati i matrimoni sotto zero.

L’Hôtel de Glace si trova a 20 minuti a nord-ovest di Quebec City presso il Village Vacances Valcartier. Si tratta di un resort in piena regola che include anche un parco giochi invernale, un parco acquatico al coperto, una sala giochi e una grandissima Spa all’interno della quale gli ospiti possono rigenerare mente e corpo.

L’idea di costruire questo regno incantato risale al 1996, quando l’imprenditore Jacques Desbois ha scoperto l’Ice Hotel svedese. Perché il regno di ghiaccio non poteva essere riprodotto anche in Quebec? Detto, fatto. L’inaugurazione è stata fatta nel 2001 dopo che un team di 30 professionisti e 15 scultori ha lavorato duramente. Da quel momento quasi 2 milioni di persone hanno visitato l’hotel e sono stati circa 70.000 i coraggiosi che hanno sfidato il freddo dormendo all’interno delle stanze della struttura.

Per entrare nell’hotel, vi basterà connettervi al sito dedicato all’esperienza virtuale. Prima di partire, il consiglio è quello di soffermarvi a sbirciare l’interno delle stanze: qui troverete elementi di design scolpiti con grande maestria e raffiguranti paesaggi di montagna e uccelli che si librano nell’aria. Troverete anche un suggestivo dragone con gli occhi illuminati, ma non vi diremo dove!