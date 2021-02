Ragadi e geloni alle mani: i rimedi naturali

L’inverno è una stagione difficile per la salute: spesso i geloni e le ragadi sono segnali premonitori di quelle carenze minerali e vitaminiche che poi facilitano le reazioni al freddo. Controllare l’alimentazione, assumere molti liquidi e praticare dei movimenti per facilitare la circolazione delle nostre estremità è fondamentale. Questi fastidiosi disturbi, se non curati bene, possono originare infezioni fastidiose.

Prendersi cura delle proprie mani con delicatezza è un’ottima ricetta per trovare sollievo a questo fastidioso problema. Se le tue mani manifestano il sintomo delle ragadi o dei geloni, evita di riscaldare bruscamente la pelle esponendola violentemente al calore di un calorifero bollente o vicino ad altre fonti di calore. Le tue mani devono essere riscaldate il prima possibile, ma in modo graduale, ossia a calore moderato. Per prima cosa quindi, massaggiati dolcemente le mani con movimenti circolari.

L’olio d’oliva

Per gli antichi greci l’oliod’oliva era preziosissimo. Non solo gli atleti si ungevano d’olio prima di combattere corpo a corpo, ma i vincitori delle olimpiadi ricevevano una corona di rami d’ulivo e ottenevano come premio anfore d’olio, oltre alle odi dei poeti e a inestimabile rispetto da parte dei cittadini. L’olio d’oliva ha molteplici proprietà, tra cui quella di essere un ottimo coadiuvante nella resistenza alle infezioni, proteggendo l’epidermide dalle aggressioni esterne come freddo, vento e sole. Quindi, questa pratica antichissima è ancora oggi utilissima nella prevenzione delle ragadi e dei geloni.

Sale marino integrale: un grande antisettico naturale

Il sale integrale è facilmente assorbibile dal corpo e contiene oligoelementi che favoriscono i processi fisiologici delle cellule. Favorisce il pH alcalino, stimola il sistema immunitario, disintossica ed energizza. Utilizzalo assieme all’olio d’oliva per un bagno ristoratore… alle tue mani! In una ciotola versa dell’acqua tiepida riscaldata a 35 gradi; aggiungi un cucchiaio di olio d’oliva e un cucchiaino di sale marino integrale. Immergi le mani nella ciotola per circa 10 minuti e dedicati all’ascolto di un brano musicale rilassante. Quando l’acqua sarà a temperatura ambiente, asciugale dolcemente e preparati a una maschera curativa.

Usa l’olio di mandorle dolci

Ottimo per la pelle disidratata, quest’olio va applicato con un leggero massaggio preferibilmente dopo il bagno. L’azione emolliente e lenitiva lo rende molto indicato nel trattamento delle pelli secche e irritate, e per attenuarne il prurito.

La carezza del miele

I benefici del miele sulla pelle sono parecchi: ha proprietà antibatteriche, nutrienti e antiossidanti; inoltre aiuta a incrementare la produzione di collagene. I suoi enzimi agiscono come un esfoliante delicato, eliminando le cellule morte e rendendo la pelle delle mani più sana e luminosa, contrastando gli sgradevoli effetti di ragadi e geloni. Prepara così la tua maschera curativa al miele: poni in un contenitore in vetro un cucchiaio di miele liquido e uno di olio di mandorledolci, fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto passa la maschera al miele sulle mani, facendo dei massaggi circolari e allungando dolcemente le dita, alternando il movimento da una mano all’altra. Lascia che il composto agisca per circa 30 minuti. Al termine, rimuovi il prodotto in eccesso utilizzando una salviettina imbevuta in acqua tiepida.

Le vitamine che ti servono

Mangiare in modo corretto gioca un ruolo fondamentale ed importante non solo per la nostra salute ma anche per prevenire e curare ragadi e geloni. Le vitamine che entrano in campo contro questi disturbi sono:

La vitamina C (contenuta in arance, kiwi, prezzemolo, rucola e tutte le brassicacee in genere) necessaria a mantenere l’elasticità e il benessere di tutto l’apparato vascolare.

L’aiuto del macerato glicerico aesculus hippocastanum

Le gemme fresche di questo rimedio, trasformate in macerato glicerico, presentano un’azione terapeutica che si rivolge soprattutto ai vasi venosi. Sono il rimedio specifico della stasi e della congestione venosa degli arti.

Posologia del gemmoderivato: assumere 50-150 gocce due – tre volte al giorno in poca acqua.

Esercizi per le tue mani

Aiuta la tua circolazione con questi semplici esercizi: