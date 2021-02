Ricoverato per Covid, il suo cane lo aspetta da due mesi davanti casa

Durante questo difficile periodo dovuto alla pandemia da Coronavirus, sono molte le storie che hanno lasciato il segno. Una di queste è accaduta a Dorno nel Pavese, dove Billy, un meticcio simil Border Collie bianco e nero di pochi anni, da due mesi aspetta il ritorno del suo padrone, che al momento è ricoverato in ospedale per aver contratto il Coronavirus.

Come racconta il suo padrone, Billy ogni sera rientra a dormire in casa con una sua maglietta e poi, ogni mattina, la riporta fuori assieme alla cuccia e si mette davanti al cancello aspettando il rientro del padrone. Una dimostrazione sincera di affetto e fedeltà come solo i cani sanno fare. Marco Maiolani si emoziona quando parla di Billy e del loro grandissimo rapporto e della grande compagnia che il cane gli tiene “Mi manca molto, la sua compagnia è impagabile e insostituibile”.

Il loro primo incontro

Qualche anno fa Marco tramite passa parola ha trovato Billy, figlio di una cucciolata di cani di un’amica ed è stato proprio amore a prima vista. “Ho aperto la porta e lui è stato l’unico a corrermi incontro, lui ha scelto me”

Marco è un volontario della Protezione Civile ma prima, durante il giorno, lavorava come operaio in una azienda dove era capo reparto. Nel 2017 però ci sono stati alcuni problemi e ha perso il lavoro. In questa difficile situazione Marco cerca di andare avanti grazie ad un part time al Comune e anche a delle agevolazioni, ma la situazione non è assolutamente facile. Il Covid è stata sicuramente un’esperienza molto forte e dopo aver trascorso un lungo periodo all’ospedale San Matteo di Pavia, in terapia intensiva, ora si trova all’istituto Maugeri per la riabilitazione.

“Devo avere ancora un po’ di pazienza e poi potrò finalmente riabbracciare il mio Billy, mi manca davvero moltissimo. Non so per certo quando potrò tornare alla normalità ma farò di tutto perché accada il prima possibile”. Una storia commovente che racconta il bellissimo rapporto che si crea tra uomo e cane, un rapporto di affetto sincero e fiducia reciproca dove il cane diventa un familiare, un amico e un compagno di vita.