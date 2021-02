Ritmo circadiano: ecco come funziona e perché è così importante

Cos’è il ritmo circadiano? L’etimologia latina circa diem indica che si tratta di un ritmo sonno veglia naturale che avviene nel corpo di ognuno all’interno delle 24 ore. È un sistema complesso e multi variegato dove entrano in scena una fitta serie di elementi che controllano il benessere psico-fisico tramite parametri quali la pressione arteriosa, la temperatura corporea, il peso, il tono muscolare; in una parola: tutto l’organismo.

Il ritmo circadiano prevede una tabella di marcia prestabilita che copre l’intera giornata, tutti i giorni.

La tabella del ritmo circardiano

Tra le 6 e le 9 del mattino si assiste alla prima fase , il momento iniziale della giornata che consiste nel risveglio. L’ormone del sonno, la melatonina , lascia spazio pian piano al cortisolo per potersi mettere in moto ed affrontare la giornata.

Tra le 9 e le 12: la temperatura corporea , aiutata anche dal movimento, subisce un aumento così come il cortisolo. Rappresenta il momento in cui si ha maggiore concentrazione ed energie fisica , non a caso si consiglia di svolgere le mansioni più intense proprio in quest'arco temporale, tra cui un buon allenamento mattutino.

Tra le 12 e le 15: dopo i pasti -quando arriva quel leggero senso di stordimento a cui molti cedono concedendosi il famoso pisolino pomeridiano- l'ossigeno e il sangue affluiscono maggiormente nella parte del ventre dove svolgono i loro compiti metabolici.

Tra le 15 e le 18: l ’organismo si prepara nuovamente -e lentamente- a ricaricare le energie . Una volta l’uomo andava a dormire con il tramonto, ed il nostro sistema lo ha ancora in memoria. L’organismo quindi rallenta, il fegato e l’intestino fanno più fatica a digerire grassi e zuccheri, motivo che spiega perchè bisogna sapere cosa mangiare prima di dormire.

Tra le 21 e le 24: ad iniziare dalle 21 circa, la ghiandola pineale favorisce l'apporto di melatonina utile a conciliare il sonno . La temperatura corporea scende nuovamente e l'intero organismo si prepara per accogliere il riposo. In questa fase, quindi dopo i pasti, è sconsigliato l'utilizzo di dispositivi elettronici , come tv e cellulari nonché fare attività fisica.

Tra le 24 e le 3: la mente riposa , o meglio una parte, perché in qualche modo il sistema cerebrale rimane sempre attivo. Il corpo accoglie il picco della melatonina per rigenerarsi.

Tra le 3 e le 6: il corpo registra un abbassamento della temperatura assieme ad una diminuzione della melatonina per prepararsi al risveglio.

Perché è importante non sottovalutare il ritmo circadiano

L’orologio vero e proprio del corpo degli esseri umani -come di tutti gli esseri viventi- viene così spesso stravolto che non si ha nemmeno la cognizione di quanto in realtà, se lo si rispettasse, si possa trarre un beneficio a lungo andare. Lo sapevano bene i tre genetisti biologici – Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young a cui è stato assegnato il Nobel per la Medicina nel 2017 per la scoperta.

Una scoperta che evidenzia quanto il ritmo circadiano e il sonno siano fortemente legati al ciclo luce-buio, e di quanto il primo possa essere alterato attraverso uno stile di vita non idoneo in cui si è molto attivi di notte, magari attraverso un uso spasmodico di cellulari o altri dispositivi anche durante la fase naturalmente dedicata al recupero. Per capire l’importanza del rispetto del ritmo della giornata basti pensare che l’epifisi, uno dei principali protagonisti del ritmo circadiano, è una ghiandola che produce la melatonina, l’ormone del sonno, la cui funzionalità varia in base alla luce: i raggi solari, infatti, inibiscono la produzione di melatonina per aumentarla quando arriva il buio, facilitando così il sonno durante la notte.