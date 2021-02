Sanremo 2021, due positivi al tampone rapido: la situazione

Una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al test rapido per il Covid effettuato nei punti tampone poco lontano dal Teatro Ariston, sede dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo (in programma dal 2 al 6 marzo). I due, come riporta ‘Ansa’, sono stati messi in isolamento.

Sono dunque 6 le persone risultate fino a ora positive ai controlli previsti dal protocollo Rai.

Oltre alla ballerina del corpo di ballo di Elodie e al tecnico di Radio Rai, c’è stato un musicista dell’orchestra Rai, i due gemelli Dellai (risultati positivi al Covid una ventina di giorni fa e ora negativizzati e, dunque, regolarmente in gara tra i Giovani) e Moreno Conficconi degli Extraliscio. Una menzione a parte la merita proprio il caso di Moreno Conficconi (detto il Biondo) degli Extraliscio, la cui positività al tampone rapido è stata successivamente smentita dal test molecolare. Gli Extraliscio, pertanto, saranno regolarmente in gara al Festival di Sanremo 2021.