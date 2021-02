Tostare le noci in padella o nel microonde?: ecco i trucchi per farle in casa

Le noci tostate hanno un gusto intenso e molto gradevole. Tostare le noci è una procedura più semplice e facile di quanto si possa pensare. Vediamo come poterle tostare a casa nostra in maniera semplice ed efficace in tutta tranquillità.

Tostare le noci può dare ai nostri snack preferiti quella marcia in più che solo il cibo croccante ha. Che siano cookies, insalate o granola fatta in casa, quando la frutta secca viene tostata è tutta un’altra storia. Questo processo però può dare non pochi problemi. Innanzitutto richiede del tempo e rappresenta una vera e propria sfida dal momento che le noci possono bruciarsi in men che non si dica. A questo proposito è vivamente sconsigliato cercare di tostarle in padella. C’è invece un metodo che consente di tostare le noci nel microonde e che è assolutamente da provare.

Prima di addentrarci nella questione bisogna specificare una cosa: tostando le noci nel microonde non si otterrà il tipico colore a metà tra l’oro e il marroncino, ma il gusto che questo frutto avrà ci farà chiudere un occhio per quel che riguarda il lato puramente estetico.

La tostatura delle noci nel microonde ha degli innegabili vantaggi: la velocità con cui si raggiunge l’obbiettivo, il non combinare la cucina un disastro e il non dover pulire tutto l’unto che inevitabilmente le noci generano. È davvero questione di pochi minuti: bisogna semplicemente porre le noci in un piatto compatibile con l’uso in microonde, assicurandosi di coprire bene il fondo con le noci e non di ammucchiarle in maniera disordinata, e usare intervalli di un minuto per tostarle. Dopo ogni minuto mescoliamole per assicurarci che ogni noce stia cuocendo in maniera uniforme.

In padella

Per tostare la noci in una padella antiaderente occorre scaldare quest’ultima. Mettiamola a fuoco medio/alto per circa 5 minuti. Non utilizziamo olio o spray da cucina. Infatti le noci contengono un loro olio che basta per la tostatura. A questo punto inseriamo le noci nella padella. Evitiamo di ammucchiarle per tostarle in maniera omogenea. Dopo qualche minuto, iniziamo a rimescolare le noci. Lasciamole riposare ad intervalli di trenta secondi. Comunque più le rimescoliamo, meglio tosteranno. Basta utilizzare una spatola che resista al calore. Dopo dieci minuti possiamo togliere le noci dalla padella. Ad ogni modo la cottura può anche richiedere una differente durata.