Truffa dei vaccini, i Nas da Arcuri

La Procura di Perugia ha ordinato ai Nas di acquisire alcuni documenti presso la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e in Regione Veneto. L’obiettivo, nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta truffa del vaccino anti Covid ai danni dell’Umbria, è accertare i proponenti di forniture di vaccino in deroga agli accordi con le autorità centrali.

L’indagine è scattata per scongiurare il rischio, nel corso dell’acquisto fai-da-te del vaccino da parte delle Regioni, che si possa cadere nella trappola di frodi e contraffazioni negli ambienti del commercio parallelo di farmaci. Ne dà notizia l’Ansa.

La corsa agli intermediari, infatti, è già partita e ora la Procura di Perugia, con il primo atto del suo fascicolo di indagine, ha dato mandato ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione del apologo umbro di acquisire alcuni documenti presso la struttura del Commissario straordinario Arcuri.

Il procuratore generale Raffaele Cantone, ex presidente dell’Anac ed esperto di reati che riguardano la corruzione e i reati che coinvolgono la pubblica amministrazione, è interessato ad accertare se risultino regioni italiane che abbiano inoltrato istanze ai fini dell’approvvigionamento diretto. Così, l’acquisizione di documenti riguarderà anche la sede della Regione Veneto per accertare i presunti proponenti di forniture di vaccino, in deroga agli accordi con le Autorità centrali.

Le case farmaceutiche di Pfizer e AstraZeneca, infatti, avevano dichiarato di non aver previsto per il momento la fornitura il proprio vaccino al mercato privato e gli Stati membri dell’Ue hanno un vincolo a non acquistare fuori dall’Europa.

Per verificare se dovessero profilassi delle irregolarità, le indagini verteranno sulla modalità di approvvigionamento dei vaccini, considerando il quadro normativo-contrattuale vigente a livello nazionale ed europeo. L’obiettivo, in definitiva, è scoprire se ci sia un mercato parallelo e milionario dei vaccini per rifornire direttamente le Regioni, anche attraverso canali esteri.