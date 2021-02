Tutto il coronavirus del mondo in mezza lattina: cosa significa

Il coronavirus presente in tutto il mondo potrebbe essere contenuto in un mezza lattina da 33 cl. Proprio così: il virus che ha causato fino a oggi 2,4 milioni di morti e 109 milioni di contagi a livello globale non occuperebbe nemmeno tutto lo spazio di una piccola lattina per bibite. Se potessimo radunare tutte le particelle in grado di causare il Covid-19, infatti, la miscela ottenuta sarebbe equivalente a soli 160 ml di liquido, mentre una lattina ne contiene 330 ml.

A dirlo è un docente di matematica della Bath University, Kit Yates, che ha effettuato il calcolo basandosi sulla dimensione di una singola particella del Sars-CoV-2_ appena 100 nanometri, ovvero mille volte più sottile di un capello umano.

In un articolo apparso su “The Conversation”, il matematico ha spiegato: “Secondo il sito Our World in Data, mezzo milione di persone risultano positive ogni giorno eppure sappiamo che molte non saranno incluse nel conteggio perché sono asintomatiche o scelgono di non sottoporsi al test o perché i test non sono prontamente disponibili nel loro Paese. Utilizzando modelli statistici ed epidemiologici, l’Institute for Health Metrics and Evaluations ha stimato che il numero reale di persone infettate ogni giorno è più di 3 milioni”.

A partire da questi dati, il matematico ha quantificato che ci sono “circa due quintilioni (due miliardi di miliardi) di particelle virali nel mondo in qualsiasi momento sembra un numero davvero grande, e lo è. È più o meno lo stesso numero dei granelli di sabbia del pianeta“.

Infine, Yates è arrivato al suo risultato grazie a un’equazione che gli ha permesso di stimare il volume totale delle particelle attualmente presenti sulla terra, ovvero 120 ml. Impilando le singole particelle, però, si verrebbero a creare degli spazi e quindi l’esperto ha visto il suo calcolo al rialzo, arrivando alla fatidica cifra di 160 ml.