Vaccinare chi ha già avuto il Covid? Galli chiarisce danni e benefici

Secondo Massimo Galli, primario delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, vaccinare chi ha già contratto il Covid-19 è “inutile“. In occasione di un’intervista a ‘La Repubblica’, l’esperto ha affermato: “Si poteva evitare di vaccinare chi aveva già avuto l’infezione, come avevo previsto”.

Galli ha spiegato a proposito dei vaccini Covid: “I colleghi che si sono ammalati in passato e che hanno fatto prima e, soprattutto, seconda dose del vaccino, hanno avuto effetti collaterali fastidiosi, come manifestazioni febbrili e linfoadenopatia, cioè aumento del volume dei linfonodi”.

Poi la precisazione: “Non abbiamo visto manifestazioni gravi, ma è un fastidio ed è la dimostrazione di ciò che penso sull’inutilità del vaccino per chi ha già gli anticorpi naturali avendo contratto l’infezione. Quando arriva la seconda dose è anche peggio, perché manda gli anticorpi alle stelle“.

Ancora Galli: “Penso non ci sia motivo di vaccinare e tanto meno di fare il richiamo a chi ha naturalmente una reminiscenza della risposta immune, che non è data solo dagli anticorpi ma anche dalla memoria immunologica”.

Italia in zona gialla: l’allarme di Galli

Il primario del reparto di Malattie Infettive del Sacco ha commentato anche i “nuovi colori” per le Regioni d’Italia, in gran parte “gialle”: “Preoccuparmi è il mio mestiere. Nella migliore delle ipotesi, se la gente si comporta con giudizio, non andiamo né avanti né indietro. Il giallo può portarci in una situazione seria quando c’è un eccesso di movimento di persone. Se si esagera, c’è una importante ripresa della malattia”.

Terza ondata Covid in Italia: cosa ne pensa Galli

A proposito del possibile arrivo di una terza ondata in Italia, il professor Massimo Galli ha detto: “A oggi posso dire che non è impossibile, purtroppo”. Poi ha chiarito il suo punto di vista: “Conterà anche molto quanto rapidamente si procederà con la vaccinazione della popolazione“.