Allerta Alimentare, yogurt ritirato per presenza di metalli

Le principali catene di supermercati europee, hanno pubblicato un avviso ai consumatori sul loro sito in cui informano la clientela della possibile presenza di un corpo estraneo di natura metallica negli yogurt Danone. A scopo precauzionale, Danone sta richiamando alcuni lotti di Danone Activia Vanilla e Danoe Light e Free Peach Passion Fruit Greek Style Yogurt, a causa della possibile presenza di piccoli pezzi di metallo nel prodotto. Questo incidente è collegato a un ingrediente di questi prodotti di un fornitore di terze parti.

Danone ha sottolineato che “A seguito di un’indagine, siamo certi che nessun altro lotto di questo prodotto o di qualsiasi altro frutto della passione pesca leggero e libero e Activia Vanilla 0% di grassi senza zuccheri aggiunti sia interessato.” “Stiamo richiamando questi lotti isolati come precauzione perché c’è il rischio che alcune confezioni possano contenere pezzi di metallo.” L’azienda ha comunque deciso di adottare misure precauzionali richiamando alcuni prodotti realizzati durante il periodo in cui si è sviluppato questo difetto di fabbricazione. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione, come un possibile pericolo di lesioni.

Se avete acquistato questi yogurt potete dunque riportarli nei supermercati e lì verrete rimborsati del prezzo di vendita. I ritiri sono stati effettuati nei Paesi dell’Europa Nord-occidentale, e in particolare l’Irlanda. L’allerta, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, almeno per il momento, non dovrebbe riguardare anche il mercato italiano, ma è bene sempre essere informati e fare attenzione.