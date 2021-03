Astrazeneca, farmacista: “Sono stata male, ho avuto le convulsioni ma farò seconda dose”

Caso Astrazeneca, la testimonianza della farmacista vaccinata. Questa è la testimonianza di una farmacista, Cristina Longhini, che lo scorso 4 marzo si è sottoposta al vaccino Covid e ha ricevuto una dose del lotto di Astrazeneca ritirato.

La farmacista ha spiegato: “Io sono stata fortunatamente vaccinata, la mia famiglia è stata vittima del Covid. Ho perso mio papà. Sono stata vaccinata all’ospedale in Fiera il 4 marzo con la prima dose di Astrazeneca. Il richiamo ce l’ho a maggio”.

Poi ha spiegato gli effetti che il vaccino ha avuto su di lei: “Io sono perfettamente in salute, non prendo farmaci. Io sono stata vaccinata alle ore 14 e verso le 22 sono iniziate le convulsioni, mi sbattevano forte i denti. Dopo un’ora mi è venuta la febbre, con tachicardia. Non sono riuscita a dormire tutta la notte. Ho avuto dolori fortissimi ai nervi e ai muscoli. Alle 3 di notte sono iniziati i dolori di pancia e una fortissima dissenteria. Ho avuto vomito. Si sono presentati tutti i sintomi del Covid in 8-10 ore”.

Ancora Cristina Longhini: “Ho controllato sul mio fascicolo sanitario, era proprio quel lotto. La mia collega mi ha detto: ‘Siamo vive’”. La farmacista ha aggiunto: “Ho un po’ paura, avendo avuto il papà morto di Covid conoscevo i suoi sintomi e mi sono ritrovata ad averli, anche se in misura minore”.

Sul richiamo, però, ha assicurato: “Sicuramente farò la seconda dose, il Covid mi spaventa molto. L’ignoranza è ancora tanta, incontro negazionisti ogni giorni e ci sono tante persone che vanno in giro da positive. Spero che per la seconda dose sia un po’ tutto più sicuro”. La chiosa finale della farmacista vaccinata: “Vorrei sapere cos’ha quel lotto di diverso dagli altri”.