Autocertificazione marzo 2021: ecco il modulo da scaricare

La nuova stretta decisa dal governo Draghi per arginare la diffusione del coronavirus in Italia, con l’inserimento in “zona rossa” di gran parte delle Regioni d’Italia, fa tornare d’attualità il tema dell’autocertificazione, cioè quel documento da compilare ed esibire durante gli spostamenti.

Come al solito, è necessario compilare il modulo nella sua interezza, inserendo nome e cognome, dati anagrafici, documento di identificazione ed estremi dello stesso, numero telefonico.

Inoltre bisogna dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle misure, delle limitazioni e delle sanzioni previste per legge per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Italia.

Altrettanto fondamentale è compilare lo spazio riservato alla motivazione dello spostamento con indirizzi del luogo di partenza e destinazione. Non c’è bisogno di indicare il nome e cognome di chi si sta andando a trovare. Il modulo di autocertificazione va firmato dal dichiarante ed esibito al momento di un eventuale controllo delle forze dell’ordine.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE MARZO