Bere acqua fredda accelera il metabolismo: ecco perché

Sappiamo tutti quanto fondamentale sia il corretto grado di idratazione per il nostro corpo e perché bere acqua fa bene a tutto l’organismo: ogni squilibrio nel quantitativo di acqua provoca uno squilibrio nel funzionamento degli organi e delle funzioni per le quali l’acqua è fondamentale.

Vuoi aumentare il tuo metabolismo e bruciare più calorie? Bevi acqua. L’assunzione di acqua fredda agisce direttamente sul metabolismo. L’ideale è introdurre, sempre a piccoli sorsi, acqua fredda o fresca: per scaldarla, infatti, il corpo alza il metabolismo e smaltisce più rapidamente il grasso.

Innanzitutto bisogna comprendere che cosa si intende con “acqua fredda”. Per essere considerata tale deve avere almeno un paio di gradi in meno rispetto alla temperatura ambiente. Al contrario, per essere considerata calda deve avere circa 4-5 gradi in più. Può sembrare superfluo ma è bene specificare che bere acqua molto fredda per non dire ghiacciata è da evitare nel modo più assoluto: il rischio congestione è sempre dietro l’angolo. Come in tutte le cose la virtù sta nel mezzo.

Tornando a noi, chissà quante volte abbiamo sentito dire che bere acqua fredda accelera il metabolismo. In realtà le cose non stanno esattamente così. O meglio, la differenza c’è ma non è così rilevante. Uno studio condotto dall’Università di Washington è arrivato alla conclusione che bere acqua fredda accelera leggermente il metabolismo: si parla di qualcosa come 8 calorie in più rispetto all’assunzione di acqua a temperatura ambiente.

La ragione, ad ogni modo, risiede nel fatto che quando immettiamo liquidi freddi il nostro corpo deve aumentarne la temperatura per andare incontro a quella del corpo stesso. Perciò bere acqua fredda ha sì un effetto positivo ma è così modesto che non ha ripercussioni apprezzabili in termini di perdita di peso.

Detto ciò, specie quando compiamo uno sforzo fisico l’acqua fredda è più che apprezzata: la temperatura del corpo si alza e attraverso la sudorazione perdiamo molta acqua e molti elettroliti che devono essere reintegrati. Bere acqua fredda durante e dopo qualsiasi tipo di allenamento permettere di reintegrare i liquidi persi e di raffreddare la temperatura corporea.