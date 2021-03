Bolzano, Benno Neumair confessa l’omicidio dei genitori

Novità nell’inchiesta sulla morte di Laura Perselli e Peter Neumair, i coniugi scomparsi a Bolzano il 4 gennaio scorso. Benno Neumair, il figlio della coppia attualmente in carcere, ha confessato di aver ucciso i genitori. Lo ha fatto sapere la procura con una nota in cui spiega di aver desecretato i verbali degli interrogatori in cui l’indagato, assistito dai suoi difensori, ha ammesso le proprie responsabilità.

Benno era stato arrestato il 29 gennaio con l’accusa di omicidio plurimo e occultamento di cadavere. Durante l’interrogatorio di garanzia il 30enne, laureato in scienze motorie e supplente di matematica in una scuola media, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Nei giorni scorsi invece, tramite i suoi legali, aveva manifestato la volontà di parlare con i magistrati. La procura fa sapere di aver richiesto l’incidente probatorio in merito alla capacità di intendere e volere dell’indagato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe strangolato i genitori in casa, prima il padre e poi la madre, per poi gettarli da un ponte sul fiume Adige. Il corpo di Laura Perselli, 68 anni, è stato rinvenuto nell’Adige il 6 febbraio, mentre la salma del marito, 63 anni, non è stato ancora ritrovato.