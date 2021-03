Burioni esulta: ” Svolta negli Usa, più libertà per i vaccinati”

“Se ne può uscire”: così il virologo Roberto Burioni ha commentato le nuove linee guida del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) l’agenzia sanitaria federale statunitense, che consentono alle persone pienamente vaccinate di riunirsi al chiuso senza mascherina.



La novità è arrivata mentre negli Stati Uniti prosegue spedita la campagna vaccinale: oltre 90 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid-19, Pfizer o Moderna, e circa 30 milioni – la metà della popolazione italiana – hanno completato la vaccinazione con la somministrazione del richiamo.

Il presidente Joe Biden ha assicurato che gli Stati Uniti avranno vaccini sufficienti per tutti gli americani entro fine maggio. Nel Paese si stanno quindi progettando i prossimi mesi.

Le nuove linee guida del Cdc, pubblicate l’8 marzo, vanno in questa direzione, spiegando che le persone che sono state completamente vaccinate possono iniziare a fare alcune cose che avevano smesso di fare a causa della pandemia.

“Si tratta di un primo importante passo per cominciare a uscire da questa pandemia”, ha affermato la direttrice del Cdc Rochelle Walensky.

Cdc, le linee guida per chi è stato vaccinato

Le novità sono contenute in un paragrafo delle linee guida che riassume le nuove regole per chi è stato vaccinato. Se sei stato completamente vaccinato, si legge nel testo, negli Stati Uniti puoi “riunirti in casa con persone completamente vaccinate senza indossare una mascherina”.

Puoi “radunarti in casa con persone non vaccinate di un’altra famiglia (ad esempio, visitando parenti che vivono tutti insieme) senza mascherina, a meno che una di quelle persone o qualcuno con cui convivi abbia un aumentato rischio di malattia grave da Covid-19”.

Inoltre “se sei stato con qualcuno che ha il Covid-19, non sei obbligato a stare lontano dagli altri o a fare il test, a meno che tu non abbia sintomi”.

Secondo le linee guida del Cdc, le persone sono considerate completamente vaccinate quando sono trascorse due settimane dall’inoculazione della seconda dose del vaccino (o dell’unica somministrazione nel caso dei vaccini monodose).

Nei luoghi aperti al pubblico i vaccinati dovranno continuare a seguire le regole valide per tutte: evitare assembramenti, mantenere il distanziamento e indossare la mascherina. Questo perché mancano ancora dati sull’eventualità che un vaccinato possa trasmettere il virus agli altri.