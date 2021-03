Coronavirus, il bollettino del 9 marzo: boom di contagi

Sono 19.749 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 13.902). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono state contagiate in totale 3.101.093 persone (compresi guariti e morti). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 376 (ieri 318). Il totale delle vittime sale a 100.479. Sono questi i dati del bollettino del ministero della Salute del 9 marzo 2021.

I tamponi (molecolari e antigenici) processati nelle ultime 24 ore sono stati 345.336, quasi il doppio di ieri (184.684). Il tasso di positività è pari al 5,7%; ieri era 7,5%.

Le terapie intensive vedono un incremento di 56 unità rispetto a ieri, per un totale di 2.756 posti occupati.Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 278 (ieri 231). Nei reparti covid ordinari sono ricoverate invece 22.393 persone, 562 in più rispetto al bollettino precedente.

Le persone guarite o dimesse sono 2.521.731, ovvero 12.999 in più rispetto a ieri. I soggetti attualmente positivi sono 6.350 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 478.883.

Coronavirus, i numeri regione per regione

La Lombardia è sempre la regione con più casi giornalieri (+4.084), seguita da Campania (+2.709) ed Emilia-Romagna (+2.429). Questa è la situazione dei contagi nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo (tra parentesi) l’incremento giornaliero.