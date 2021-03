Covid, Altems lancia l’allarme: “La terza ondata si è abbattuta sul nostro Paese”

“È chiaro ormai che questa terza ondata si è abbattuta sul nostro Paese, e anche la gestione della pandemia sembra essere consolidata. Nell’ultima settimana ci sono stati 80,70 isolati in più a domicilio ogni 100 mila abitanti, 4,94 ricoveri ordinari in più ogni 100 mila abitanti e quasi un ricovero in terapia intensiva in più ogni 100 mila abitanti”, ha dichiarato Americo Cicchetti, direttore di Altems.

“La soglia di allerta deve rimanere alta perché il valore medio settimanale dei nuovi ingressi in terapia intensiva registra da settimane un trend in aumento, è pari a 2,98 su 100 mila abitanti, e 9 regioni hanno superato le soglie del 30% e del 40%, oltre le quali vi è un sovraccarico rispettivamente per la terapia intensiva e per l’area non critica”, ha spiegato ancora l’esperto.

Coronavirus: in Italia il 20,99% dei tamponi dà esito positivo, record in Trentino Alto Adige

Dal report emerge che in media è positivo al Covid, in Italia, un test su cinque. L’indice di positività misura su base settimanale il rapporto tra i nuovi casi positivi e i nuovi soggetti che vengono sottoposti al test. In tutta Italia il valore si aggira intorno al 20,99%. Record per le province autonome di Bolzano e Trento, dove si registrano rispettivamente valori del 62,16% e del 49,35%.

Per questo molte regioni potrebbero essere prossime a un nuovo cambio di fascia di colore.

Vaccino anti Covid: ancora lontano il traguardo di 5,1 milioni di vaccinati entro fine marzo

Una dose di vaccino anti Covid ogni 4, viene spiegato nel report di Altems, rimane in frigorifero. Due sono destinate alla prima somministrazione, una alla seconda. Al 18 marzo sono stati sottoposti all’iniezione circa 2 milioni e 200 mila italiani, il 43,47% dell’obiettivo della campagna vaccinale fissato dall’Ue di 5,1 milioni, da raggiungere entro il 31 marzo 2021. Con questo andamento è ipotizzabile che non si raggiungerà il traguardo.