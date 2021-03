Covid, Bassetti: “Il virus non ci lascerà mai”

“Ci lascerà mai questo virus?“, “Secondo me no, dovremo conviverci ancora molto a lungo”. Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, nel corso di un’intervista concessa ad ‘Ansa’. Poi è chiaro, – ha aggiunto Bassetti -, un conto è convivere con un virus che fa 100 mila morti in un anno e un conto con un virus che trova l’85% della popolazione vaccinata”.

Vaccini e anticorpi monoclonali: il pensiero di Bassetti

Bassetti ha parlato anche del nuovo via libera al vaccino Astrazeneca: “Si deve ripartire con lo stesso vigore della prima volta. Ho qualche dubbio, ma mi auguro che i cittadini abbiano fiducia nelle Istituzioni e in questo vaccino. È l’unica possibilità di rispondere a questa pandemia”.

L’esperto ha poi confermato l’arrivo degli anticorpi monoclonali a Genova, definendoli “un’opportunità in più per i nostri pazienti”.

Riprendendo il discorso sulla campagna vaccinale in Italia, Bassetti ha aggiunto: “Il traguardo delle 500 mila vaccinazioni al giorno è possibile. Ci si può e ci si deve arrivare il più rapidamente possibile perché così in autunno è possibile raggiungere l’immunità di gregge. Il generale Figliuolo ha dato un bell’impulso. L’importante è anticipare novembre, che l’anno scorso ha visto scattare la seconda ondata”.

Terza ondata Covid: la previsione di Bassetti

Sulla terza ondata Covid, infine, l’infettivologo ha chiosato: “Il picco dovrebbe arrivare tra questa e la prossima settimana, poi speriamo che inizi la discesa. Se dovessimo vedere veramente una discesa dei casi e soprattutto se dovessimo riuscire a continuare a vaccinare i più fragili, questa sarà probabilmente l’ultima grande ondata. Poi il virus continuerà a farci compagnia e dovremo imparare a conviverci, ma non con questi andamenti”.