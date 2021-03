Covid: i farmaci da non utilizzare e perché

Stanno sorgendo molte polemiche riguardo i farmaci che vengono utilizzati per le cure domiciliari dei pazienti Covid. Si tratta di medicinali che andrebbero somministrati solo in ospedale e ambienti controllati. Anche all’interno dei nosocomi si rilevano utilizzi non previsti dalle linee guida che rischiano di essere inutili contro i danni causati dal coronavirus o addirittura dannosi per l’organismo. Tra questi c’è anche l’idrossiclorochina, che nello scorso anno era stata promossa addirittura dall’amministrazione di Donald Trump.

Il ministero della Salute il 30 novembre 2020 ha emanato una circolare per il trattamento dei pazienti Covid gestiti a casa. I farmaci contenuti nelle linee guida sono il paracetamolo per abbassare la febbre e gli antinfiammatori per i dolori muscolari e articolari. Il cortisone dovrebbe essere utilizzato solo con un aggravemento della malattia per l’infiammazione causata dalla risposta eccessiva del sistema immunitario. Prima potrebbe addirittura favorire la progressione del coronavirus. Molti medici di famiglia lo consiglierebbero invece già nelle prime fasi.

Il cortisone, sconsigliato da alcuni protocolli regionali per le cure domiciliari proprio per il minor controllo sul paziente, è invece tra gli standard di cura delle persone ricoverate con forme gravi di Covid-19. In ospedale si ricorre inoltre con una profilassi a base di eparina. Il coronavirus attiva infatti la coagulazione del sangue, aumentando il rischio di trombosi, cioè l’instamento dei vasi sanguigni con ostruzioni a livello microcircolatorio nei polmoni o in altri organi. L’eparina previene questo rischio in quanto è un farmaco anticoagulante.

L’unico farmaco antivirale autorizzato in Europa, ma con approvazione condizionata da parte dell’Ema, che presuppone nuove valutazioni sulla sua efficacia, è il Remdesivir. Si tratta di una molecola che può essere somministrata solo in ospedale e il cui uso è consigliato per i pazienti che hanno la polmonite da meno di 10 giorni e non hanno bisogno di respirazione artificiale. Somministrato per endovena, ha dimostrato di funzionare contro la Sars. Nei pazienti Covid sembrerebbe ridurre i tempi di ricovero. Potrebbe arrivare presto una versione spray.

Si è parlato tanto dell‘idrossiclorochina come farmaco miracoloso contro il Covid. Si tratta di un medicinale utilizzato per la cura della malaria, dell’artrite reumatoide e del lupus, e pubblicizzato da alcuni rappresentanti del mondo medico vicini ai leader mondiali Donald Trump e Jair Bolsonaro. L’autorizzazione all’uso off label, cioè fuori indicazione, è stata anche revocata dalle agenzie del farmaco sulla base della segnalazione di gravi effetti collaterali nei pazienti trattati con questo medicinale. Anche l’Oms ne ha fortemente sconsigliato l’uso per il Covid.

Molti farmaci antivirali utilizzati come terapia per l’Hiv, il virus responsabile dell’Aids, sono stati utilizzati nelle prime fasi della pandemia in funzione anti Covid, senza sortire però gli effetti sperati. Non solo. Anche il tocilizumab, un anticorpo monoclonale utilizzato come immunosoppressore nella cura dell’artrite reumatoide, si è rivelato inutile contro i devastanti effetti che il nuovo coronavirus ha sul nostro organismo.