Covid, identificata una variante rarissima a Varese

Una nuova variante del coronavirus, descritta finora solo in un altro caso al mondo, è stata identificata a Varese. La rarissima variante del Sars-CoV-2, riporta l’Adnkronos, è stata isolata in uno dei tamponi analizzati dal laboratorio di Microbiologia dell’Asst Sette Laghi.

Il sequenziamento del Dna “ha rivelato una struttura molecolare unica, diversa da tutte le altre”, della proteina spike, quella impiegata dal virus per aggredire le cellule, ha spiegato il direttore del laboratorio Fabrizio Maggi, docente di Microbiologia dell’Università dell’Insubria.

La variante identificata a Varese è stata riscontrata solo in un altro caso al mondo, in Thailandia, in un viaggiatore di ritorno dall’Egitto. Questa ipotesi, formulata dal team di Maggi, è stata poi confermata dai colleghi del San Raffaele di Milano.

“La struttura molecolare di questa variante non sembra presentare caratteristiche che potrebbero ridurre l’efficacia dei vaccini, dall’altro mostra mutazioni genetiche tutte da studiare”, spiegano in una nota gli esperti del laboratorio di Microbiologia dell’ospedale di Varese.

L’identificazione di questa variante è anche “il punto di partenza per nuovi studi e approfondimenti”, ha affermato Maggi. “In particolare, ora che l’intero genoma di questa variante del virus è stato ricostruito, potremmo capirne il significato biologico con studi in vitro e dimostrarne l’eventuale impatto clinico ed epidemiologico sulla popolazione”.