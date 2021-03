Covid, il vaccino non è uguale per tutti: ecco chi risponde meglio

Covid, il vaccino non è uguale per tutti, c’è chi sviluppa più anticorpi e chi meno. Come il nostro corpo reagisce alla somministrazione dei vaccini cambia in base ad una serie di fattori, in particolare sesso, età e peso. Come mostrano i primi dati sulle vaccinazioni provenienti da varie parti del mondo. Ecco chi ha la migliore risposta immunitaria al vaccino anti Covid-19.

Vaccino covid, negli anziani meno anticorpi

Il vaccino anti Covid produce meno anticorpi negli anziani. Come mostra una indagine dell’Università di Dussuldorf: un terzo degli over 80 vaccinati con il farmaco di Pfizer è stato trovato senza anticorpi neutralizzanti. “Ce lo aspettavamo, negli anziani i vaccini purtroppo funzionano meno”, ha spiegato a Repubblica Andrea Cossarizza, immunologo dell’università di Modena.

Vaccino, chi risponde meglio

All’Istituto per i tumori Regina Elena di Roma hanno misurato la risposta al vaccino in oltre 200 persone fra gli oltre mille operatori sanitari immunizzati a gennaio. Uno studio che andrà avanti per un anno, per capire appunto la risposta al vaccino. I primi dati hanno mostrato che gli over 56 hanno il 25-30% di anticorpi in meno rispetto alle persone sotto i 37 anni. “Negli anziani bisognerebbe continuare a fare attenzione anche dopo il vaccino ed eventualmente prevedere una terza dose”, ha detto a Repubblica Gennaro Ciliberto, direttore scientifico del Regina Elena.

Vaccino, meno anticorpi negli obesi

Oltre all’età, un altro fattore determinante per la risposta immunitaria al vaccino è il peso. L’indagine al Regina Elena ha mostrato che gli obesi hanno circa il 25-30% di anticorpi in meno rispetto alle persone normopeso. Lo stesso scarto è stato notato tra queste e le persone magre, che sviluppano quindi una migliore risposta immunitaria. “Obesità e diabete pongono l’organismo in uno stato di infiammazione cronica che non facilita il funzionamento del sistema immunitario in generale”, ha spiegato Ciliberto.

Chi risponde meglio al vaccino: le donne

La risposta immnunitaria ai vaccini è in genere migliore nelle donne rispetto agli uomini. “Gli estrogeni ha spiegato l’immunologo Cossarizza – sono molto utili a mantenere sotto controllo la risposta infiammatoria. È uno dei motivi per cui nel genere femminile il Covid crea un po’ meno danni”. Nelle donne però, rivela uno studio di Lancet, gli effetti collaterali della vaccinazione sono spesso più intensi. Per questo la rivista suggerisce dosaggi diversi tra i sessi: “Studi precedenti sull’influenza indicano ad esempio che le donne avrebbero la stessa risposta immunologica solo con metà dose rispetto agli uomini”.