Covid, vaccino AstraZeneca, trombosi, pillola: cosa sapere

Il verdetto dell’Agenzia europea dei medicinali ha sollevato una serie di dubbi e timori che si erano addensati intorno al vaccino di AstraZeneca, dopo alcuni casi di trombosi verificatisi in Italia e in altri Paesi dopo la somministrazione. Il nesso, come fin da subito era stato ipotizzato dagli esperti, è soltanto temporale: non vi sarebbero relazioni di causalità tra vaccino ed episodi trombotici, almeno non in una misura tale da mettere in dubbio l’efficacia e la sicurezza del vaccino e il rapporto tra rischi e benefici. Ecco una serie di domande emerse nei giorni di sospensione del vaccino di AstraZeneca, e le risposte che finora sono state date.

Il legame tra trombosi e Covid

Sono tanti gli aspetti che andrebbero analizzati in merito alla questione, soprattutto in seguito al polverone mediatico che lo stop temporaneo ha causato in Italia e in Europa. Ma andiamo con ordine: c’è un legame tra trombosi e Covid? La risposta è sì.

Tra le conseguenze dell’infezione, c’è quella di una reazione violenta della risposta immunitaria, la cosiddetta tempesta di citochine, che può provocare la formazione di coaguli nel sangue. Una circostanza che ha aperto alla possibilità che i farmaci antiaggreganti, come la comune aspirina, possano rendere più efficaci le terapie contro il Covid.

C’è una relazione tra trombosi e vaccini anti-Covid? No, al momento l’Ema ha escluso questa possibilità. Gli eventi tromboembolici analizzati dall’Ema che hanno condotto al responso finale sono soltanto 25 su milioni di persone vaccinate; un numero talmente basso che è impossibile stabilire una relazione di causalità.



Durante la conferenza stampa la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, ha spiegato che “il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi”. Tuttavia, il foglietto illustrativo del vaccino sarà aggiornato per permettere al pubblico e gli operatori sanitari di “mitigare questi effetti collaterali”.

Cosa bisogna sapere se si prende la pillola anticoncezionale e ci si sottopone al vaccino anti-Covid? La pillola contraccettiva è un farmaco pro-trombotico, e il dubbio che ci fosse un legame con i casi di trombosi dopo il vaccino è sorto in Germania. Dei 7 eventi trombotici che si sono verificati, infatti, 6 hanno colpito giovani donne. Per questo Sabine Straus, presidente del Prac, ha spiegato che un possibile legame è all’attenzione dell’Ema e saranno effettuati ulteriori approfondimenti.