Dieta senza lievito: per chi soffre di gonfiore addominale

Ecco alcuni consigli alimentari perfetti per chi, dopo aver consumato alimenti lievitati, soffre di gonfiore addominale. Elaborare un menu settimanale senza lievito che possa valere per chiunque è quasi impossibile, ogni singolo caso deve essere valutato attentamente. In linea teorica, è sufficiente escludere pane, pizze e focacce, scegliendo alimenti succedanei privi di lievito, come piadine o pane azzimo.



La colazione può essere effettuata con un bicchiere di latte, una porzione di cereali, muesli o frollini senza lievito ed una porzione di frutta fresca.

Per una colazione proteica si possono consumare frullati di frutta addizionati con proteine in polvere, frittate preparate con uova o con farina di ceci e piadine farcite. Lo spuntino di metà mattina e la merenda del pomeriggio possono prevedere frutta di stagione. A pranzo si può mangiare una porzione insalata o altra verdura cruda e, a seguire, una porzione di pasta oppure di cereali, condita con sugo di pomodoro, pesto, verdure o legumi.



Per cena, oltre ad un piattone di verdura cotta accompagnato da una fetta di pane azzimo, si può fare il pieno di proteine con una porzione di legumi (se non li si è consumati a pranzo), anche sotto forma di polpette o di frittate con farina di ceci o piselli.

La ricetta del pane che non gonfia l’addome

Per realizzare le tue pagnottelle senza lievito ti occorrono 150 g di farina integrale di qualità; 125 g di yogurt intero bianco; una puntina di bicarbonato di sodio; mezzo cucchiaino di sale marino integrale; olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Versa la farina integrale in una ciotola con il bicarbonato. Unisci il sale marino e mescola bene. Fai un buco al centro e versaci lo yogurt. Quindi inizia a lavorare il tutto con un cucchiaio prima e con le mani poi in modo da ottenere una palla elastica e compatta. Lavora bene con le mani e dall’impasto ricava quattro palline delle stesse dimensioni. Su un piano infarinato stendi ogni pallina con un mattarello formando un disco. Cuoci ciascun disco per volta in una padella antiaderente unta con un goccio di olio. Fai colorire da entrambi i lati. In alternativa puoi anche cuocere i tuoi dischi di pane in forno a 200 °C per 15 minuti.

Il pane azzimo: ideale per chi è intollerante

Il pane azzimo è un altro tipo di pane sottile, senza lievito e senza sale, tipico della tradizione ebraica, ideale per chi avverte gonfiore subito dopo il consumo di prodotti lievitati. Si prepara con:

500 g di farina biologica 250 g di acqua tiepida olio extravergine q.b.

Per realizzarlo, passa al setaccio la farina con il sale, poi aggiungi pian piano l’acqua tiepida. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, fallo riposare per un’ora. A questo punto dividi il panetto in piccoli dischi e stendili con il mattarello in modo che siano molto sottili. Mettili su una teglia unta con poco olio e ricoperta di carta adatta e cuoci in forno a 250 °C per 20 minuti.

Chi segue una dieta onnivora può sostituire i legumi con uova, pesce o carne, preferibilmente bianca. Infine, in caso d’eccesso di gas intestinali, si può trarre giovamento da una tisana a base di anice stellato, cardamomo o finocchio, da sorseggiare durante i pasti principali e nel corso della giornata. Come sempre, prima di apportare modifiche alimentari vi invitiamo a chiedere consiglio al vostro medico di fiducia.