Ecco 12 dolori fisici legati ad uno stato emotivo

Provate dolore in una determinata parte del corpo ma non avete alcun problema di salute? Potrebbe essere a causa del vostro stato emotivo. Il dolore, infatti, è energia e può essere sprigionata anche quando si provano sentimenti negativi, ansia e stress. Scopriamo qual è l’emozione negativa che tormenta la nostra vita in base alla parte del corpo che ci fa male.

Mal di collo

Un dolore che può indicare la difficoltà a perdonare, se stessi e gli altri.

Gengive infiammate

Le persone attorno, forse, stanno prendendo decisioni non tollerabili?

Mal di spalle

Sulle spalle potrebbe essere che si sta trasportando un carico emotivo troppo grande.

Mal di stomaco

Il mal di stomaco potrebbe essere causato da situazioni non digerite del tutto.

Mal di schiena (alto)

Il dolore nella parte superiore della schiena potrebbe indicare il bisogno di supporto emotivo.

Mal di schiena (in basso)

Nella parte bassa, invece, può indicare la preoccupazione per la propria situazione economica.

Dolore all’osso sacro

Potrebbe essere arrivato il momento d’affrontare quella questione irrisolta…

Mal di gomito

Un dolore che potrebbe avere a che fare con la resistenza al cambiamento.

Mal di braccia

Dal punto di vista emotivo, potrebbe essere legato al fatto che si sta trascinando un peso.

Mal di denti

Il mal di denti potrebbe essere legato alla disapprovazione verso alcuni aspetti della vita che si sta vivendo.

Dolore alla caviglia

Questo dolore potrebbe indicare che non ci si concede sufficienti momenti di svago e di divertimento.

Mal di piedi

Quando si è depressi, si potrebbe sentire un leggero dolore ai piede. La troppa negatività, infatti, si concentra proprio in questa parte del corpo.