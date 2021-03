Fibromialgia, una malattia che causa dolore cronico e stanchezza, ecco i sintomi

Considerata a lungo un fenomeno ipocondriaco che colpisce in massima parte il sesso femminile tra i 25 e i 55 anni (con un rapporto di 9 a 1 rispetto ai maschi), la fibromialgia – o sindrome dolorosa dei muscoli e dei tessuti fibrosi – è definita attualmente come una “sindrome reumatica atipica ” o una “sindrome idiopatica cronica causata ad un aumento della tensione muscolare durante l’utilizzo”- definizioni che, a ben vedere, risultano tautologiche, perché non spiegano nulla.

La Fibromialgia consiste nell’alterazione del livello di percezione del dolore, accompagnato da una sensazione di persistente affaticamento.

Compare in genere a seguito di un episodio traumatico o di un periodo di stress acuto. I suoi sintomi possono essere comuni ad altre condizioni cliniche e non esistono esami che consentano una diagnosi esatta della patologia, il che la rende particolarmente complessa da identificare.

Quali sono i sintomi della fibromialgia?

Il sintomo predominante è il dolore cronico, che può essere inizialmente localizzato in una sede specifica, ma che risulta poi diffuso in gran parte del corpo. Spesso è accompagnato da una sensazione di bruciore, rigidità, contrattura e può variare in relazione ai momenti e alle attività della giornata, alle condizioni atmosferiche, ai ritmi di sonno, allo stress. Circa il 90% dei pazienti riferisce affaticamento moderato o severo e disturbi del sonno: comuni anche gli sbalzi di umore e la difficoltà a concentrarsi. Diversi pazienti riportano poi cefalea o emicrania, dolori addominali, alternanza di stipsi e dissenteria (colon irritabile), spasmi vescicali.

Come avviene la diagnosi della fibromialgia?

La diagnosi della Sindrome fibromialgica è basata sulla presenza di dolore diffuso e di aree dolenti alla pressione in zone specifiche.

Nonostante negli ultimi 10 anni le conoscenze mediche in merito alla fibromialgia e alla sua diagnosi abbiano fatto importanti passi avanti individuare questa patologia risulta a oggi piuttosto complesso: i pazienti, spesso, vengono visitati da molti specialisti e sottoposti a numerosi test, che causano stress e possono aumentare ulteriormente la percezione del dolore.

Ad ogni modo, nonostante non esistano esami per la diagnosi, un’attenta anamnesi, un esame obiettivo e i diversi test proposti al paziente aiutano ad escludere la presenza di altre patologie e giungere a individuare la fibromialgia quale origine del malessere.

Come si cura la fibromialgia?

Molti pazienti, grazie a farmaci e programmi specifici, sono in grado di alleviare i sintomi e di migliorare al punto da convivere con la malattia in maniera soddisfacente.

Le principali risorse a disposizione per la cura sono:

– Farmaci per diminuire il dolore, migliorare la qualità del sonno e l’umore

– Esercizi d stretching muscolare e di fitness cardiovascolare

– Tecniche di rilassamento per ridurre la tensione muscolare

– Programmi educativi per imparare a convivere con la patologia

Spesso, inoltre, accade che sia difficile vedere riconosciuta la propria malattia e il dolore che ne consegue, dal momento che gli esami di laboratorio risultano nella norma: è invece importante che il paziente, la sua famiglia e il medico curante sappiano che la fibromialgia è una causa reale di dolore cronico e stanchezza, e deve dunque essere affrontata come una vera e propria patologia.

Nel’approccio terapeutico l’educazione e la conoscenza della malattia giocano un ruolo fondamentale, così come il supporto psicologico offerto al paziente. La fibromialgia compare in età relativamente giovane e può persistere negli anni: grazie alla giusta strategia terapeutica si possono ottenere ottimi risultati per la salute del paziente.

Alimentazione

Per quanto riguarda l’alimentazione, vanno esclusi tutti gli eccitanti e sostanze infiammatorie come zuccheri, alcool, carni rosse e crostacei, oltre alle solanacee (tabacco, pomodori, patate, peperoni e melanzane)

Omeopatia

Buoni risultati sono stati raggiunti, almeno a livello sintomatico, con i rimedi omeopatici, da associare comunque a una terapia psicologica di sostegno.