Frutta e verdura, ecco quanta mangiarne al giorno

Un numero crescente di studi compiuti in varie parti del mondo hanno dimostrato che una dieta ricca di vegetali riduce la probabilità di sviluppare diversi fattori di rischio metabolico e anche degenerativo.

Una dieta sana prevede almeno 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno. Per “porzione” si intende l’equivalente di 80 grammi circa (mezzo piatto di verdura cotta) o, ancora più pratico, la quantità di frutta o verdura cruda che può essere contenuto nel palmo di una mano: un pomodoro di medie dimensioni, una manciata di pomodorini, un pugno di fagiolini, una scodella di minestra, 1 mela, 2 albicocche, 4-5 fragole, 1 banana ecc.

È preferibile scegliere frutta e verdura di stagione perché sono spesso più economiche, ricche di elementi nutritivi e più gustose. Ancora meglio se biologiche. Non solo perché contengono una maggiore quantità di composti antiossidanti, ma non essendo trattati con concimi chimici garantiscono una minore esposizione a metalli tossici e a pesticidi. Attenzione, dare un po’ di concime a una pianta la aiuta a crescere meglio, certo, ma così facendo essa sarà poco capace a difendersi da sola contro le insidie esterne.

Un frutto biologico, invece, deve imparare a cavarsela da sé. Non ha medicinali che lo aiutino e, per difendersi da virus, batteri e funghi, produce degli antiossidanti, metaboliti che fungono da “scudo” e rendono più difficile agli organismi patogeni danneggiarlo.

Un recente studio condotto dall’Università di Harvard ha evidenziato che un numero preciso di porzioni di frutta e verdura al giorno riduce il rischio di malattie croniche che portano alla morte.

La ricerca in questione è apparsa sulla rivista Circulation dell’American Heart Association, e ha analizzato dati che riguardano 2 milioni di persone adulte in tutto il mondo. La conclusione a cui gli studiosi sono arrivati è che dovremmo consumare cinque porzioni al giorno di frutta e verdura per poter vivere più a lungo. Ahinoi, però, solo un adulto su 10 assume la dose giusta di frutta e verdura.

Scendendo più nel dettaglio, i ricercatori hanno stabilito quella che potremmo chiamare la formula della longevità. Essa consta di 2 porzioni di frutta e 3 di verdura ogni giorno. Così facendo, i partecipanti allo studio hanno sviluppato un rischio di morte per tutte le cause inferiore del 13%, un rischio inferiore del 12% di morte per malattie cardiovascolari, comprese malattie cardiache e ictus, un rischio inferiore del 10% di morte per cancro e un rischio inferiore del 35% di morte per malattie respiratorie, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).