Galli: “Terza ondata covid è potente, farà molti morti”

Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano non usa mezzi termini: “La terza ondata è potente e farà molti morti”. Galli ha anche ricordato che “serve vaccinare, vaccinare, vaccinare. Soprattutto in questo momento in cui la pandemia impenna verso l’alto: ciò che importa sopra ogni cosa è proteggersi”, chiosa Galli.



Vaccino AstraZeneca, lotto ritirato: il chiarimento di Galli

La vicenda del ritiro del lotto AstraZeneca, a detta di Galli, serve a farci perdere di vista questo: “Il vaccino AstraZeneca ha dato comunque una prestazione più che sufficiente per garantire una risposta immunitaria alla grande maggioranza delle persone giovani e sane o alle meno giovani ma in buona salute. Personalmente, se non avessi fatto già la vaccinazione, e se, con le informazioni attuali, mi avessero proposto oggi di fare il vaccino AstraZeneca, l’avrei fatto senza esitazione”.

A seguito dell’episodio del lotto sospeso, “era prevedibile che si registrassero rinunce alla vaccinazione – ha rimarcato Galli -. Purtroppo questa vicenda è stata quanto di più intempestivo potesse capitare. Su 10 milioni di vaccinati con un qualsiasi vaccino è praticamente certo che nell’arco dei 6 giorni successivi alla vaccinazione si verificheranno 6 decessi per morte improvvisa. Ma sono 6 decessi che su 10 milioni di persone si verificano sempre, indipendentemente dal fatto che ci sia stato o no il vaccino“.