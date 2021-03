Mimmo Lucano, candidato in Calabria: la frecciata al PD

Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace particolarmente apprezzato a sinistra per le sue politiche di accoglienza, si candida come consigliere per le prossime elezioni regionali in Calabria nella lista Calabria resistente e solidale di Luigi de Magistris, una lista che include gli attivisti storici dei territori, che negli anni hanno portato avanti “battaglie sociali, ambientali e civili degli ultimi vent’anni”. Lo ha riferito lo stesso Lucano a Repubblica.

Mimmo Lucano: “Non potrei mai candidarmi con il Pd”

Dal Partito Democratico “mi hanno contattato anche di recente. Ma non potrei mai candidarmi con il Pd perché è un partito che ormai non ha nulla a che fare con la sinistra. È scivolato molto di più verso il centro, se non verso la destra vera e propria. Del resto, adesso non si è fatto alcun problema a governare con la Lega, a cui ha permesso di tornare al ministero dell’Interno”.

“In Calabria abbiamo l’occasione di costruire un altro modo di fare le cose, di governare. Questa regione può diventare un laboratorio politico che dimostra la possibilità di andare oltre gli schemi tradizionali di centrodestra e centrosinistra, di dare voce a tutti quelli che non si riconoscono in nessuno dei due e al momento non hanno voce”, ha spiegato Lucano a Repubblica.

“A Riace, prima che venisse abbattuto” il modello di accoglienza, “abbiamo dimostrato che è possibile. Adesso quell’esperienza può diventare un simbolo di una Calabria diversa”, ha spiegato.

Mimmo Lucano candidato in Calabria: il programma

Il programma di Mimmo Lucano si articolerà con parole d’ordine che “iniziano tutte con la a. Aree fragili, accoglienza, acqua pubblica, ambiente, agricoltura, antifascismo. E poi c’è la a rovesciata, che è quella della sanità pubblica che deve diventare di serie A, ma al momento è la cartina tornasole della differenza fra ricchi e poveri, perché chi ha soldi può curarsi in fretta, dai privati o andando fuori, chi non ne ha deve subire i tempi infiniti e i disservizi del sistema sanitario calabrese“. “Quando sono nato io, i figli degli impiegati e dei signori nascevano in ospedale. Quelli dei contadini, dei pastori, degli ultimi, in casa. Stiamo tornando a questo e non è accettabile”, ha sottolineato.