Orlando: stop licenziamenti fino a ottobre per chi non ha la Cig

Il governo protrarrà fino a giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari (come la cassa integrazione); per tutti gli altri, invece, il blocco proseguirò fino a ottobre per poter varare una riforma degli ammortizzatori sociali. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, spiegando tra marzo e aprile dovrebbe essere impostato il documento politico.

Sul reddito di cittadinanza “stiamo lavorando, abbiamo costituito un comitato previsto dalla legge, ma mai costituito: faremo una analisi di quanto avvenuto” spiega il ministro, “si deve rafforzare la parte che spinge sulle politiche attive del lavoro, per trovare forme di riqualificazione e accesso al lavoro e superare alcuni ostacoli che precludono l’accesso. Bisogna lavorare attraverso un confronto a chi è stato chiamato ad applicare il reddito sul territorio. Non bisogna disincentivare la ricerca del lavoro”.

Orlando conferma che si spingerà già nel Decreto Sostegni sul reddito di emergenza. “La norma è in lavorazione – ha affermato – e si sta lavorando per ampliare la base perché ci sono persone che non possono accedere alle misure di sostengo così come era stato concepito prima. Vedremo poi nel dettaglio – ha sottolineato – ma va allargata la platea perché ci sono nuovi poveri. La sostanza – ha concluso – è che si cerca di coprire quante più persone che si sono trovate in difficoltà”.