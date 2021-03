Pesce al mercurio: Ministero salute ordina il ritiro immediato

L’avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Il richiamo riguarda tutto il territorio nazionale e nello specifico interessa il lotto L2795/00354 dei tranci di smeriglio Mako congelato a marchio “LODI “, venduto in cartone da 5 chilogrammi con scadenza minima del 30.04.2022.

Il prodotto è commercializzato in Italia dall’azienda LODI srl, 46037 GOVERNOLO (MN). Il motivo del richiamo, una concentrazione di mercurio sopra i limiti consentiti. Se vi imbattete nel cartone, no consumate il prodotto e riportatelo al punto vendita. Il Ministero della Salute invita, chiunque abbia acquistato il pesce dei lotto specificato, a non consumarlo, ma di restituirlo al punto vendita. “Il prodotto non deve essere assolutamente consumato.

Pertanto, si consiglia a chiunque avesse acquistato questo prodotto a non consumarlo e a consegnarlo al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Tuttavia l’autorità, in questo caso il Ministero della Salute, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.