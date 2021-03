Salvini contro il lockdown: La data per le riaperture

Dopo la riunione con i tecnici del Cts, convocata questa mattina dalla Cabina di regia, è emersa la concreta possibilità di un inasprimento delle misure contenute nel Dpcm in vigore da appena qualche giorno. Tra le richieste del Cts, c’è quella di ridurre gli spostamenti, imporre chiusure nei weekend anche in zona gialla e potenziare il più possibile la campagna vaccinale. Il leader della Lega Matteo Salvini si è inserito nel dibattito sull’ipotesi di istituire nuovi stop per le attività commerciali, esprimendo il suo punto di vista in un’intervista su Facebook con la giornalista Annalisa Chirico.

La data chiave per le riaperture secondo Salvini

Per Salvini, un lockdown nazionale sarebbe “punitivo”, mentre sono auspicabili delle restrizioni localizzate “dove la situazione è a rischio”. Il leader leghista ha poi elogiato l’approccio del premier Draghi, adottato nel suo intervento dell’8 marzo, dove ha dato “segnali di speranza”.

Ma anche Salvini ha riconosciuto che il mese di marzo, in virtù dei numeri rilevati dagli ultimi bollettini, “sarà il mese più difficile”. Superata la Pasqua, però, per il senatore l’Italia potrà “tornare a essere un Paese che vive”, in previsione della possibile riapertura di palestre e piscine suggerita dagli imprenditori del settore fitness per la data del 7 aprile, cioè la giornata mondiale della salute; “sarebbe un bel segnale”, ha commentato l’ex ministro.

La frecciata di Salvini ad Arcuri

Salvini è poi tornato ad attaccare l’ex commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, sottolineando come il ministro Giorgetti abbia fatto più cose “in 15 giorni, che non Arcuri in tanti mesi”.

L’ex vicepremier ha anche commentato favorevolmente la notizia dell’accordo siglato da un’azienda italiana per la produzione del vaccino russo Sputnik, sostenendo che se scarseggiano le dosi i vaccini “vanno presi dovunque siano reperibili”.