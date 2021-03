Sgonfiare gambe e caviglie: i rimedi più efficaci

Caviglie e piedi gonfi sono un problema comune e di solito non danno preoccupazione, soprattutto se si sono gonfiati dopo essere stati in piedi o aver camminato molto. Ma le caviglie e i piedi che si gonfiano, o presentano altri sintomi, potrebbero segnalare un grave problema di salute.

Come ridurre il gonfiore a caviglie e piedi: i rimedi più efficaci

Ci sono diversi trattamenti che puoi provare a casa se hai il problema di caviglie e piedi gonfi, rimedi che possono alleviare il gonfiore quando si verifica:

Solleva le gambe quando ti corichi. Le gambe dovrebbero essere sollevate in modo da trovarsi sopra al cuore. Usa un cuscino da posizionare sotto le gambe.

Rimani attivo e fai esercizi di stretching alle gambe.

Consuma meno sale, che può ridurre la quantità di liquido che può accumularsi nelle gambe.

Evita di indossare indumenti troppo stretti intorno alle cosce.

Mantieni un peso corporeo sano.

Indossa calze a compressione.

Alzati o muoviti almeno una volta ogni ora, specialmente se stai seduto o fermo per lunghi periodi di tempo.

Il pediluvio per ridurre il gonfiore a caviglie e piedi

Si chiama idroterapia: alternare bagni di acqua calda e fredda. L’acqua calda consente ai vasi sanguigni di dilatarsi, mentre l’acqua fredda li fa contrarre. Questo aiuta a migliorare la circolazione, che può ridurre e prevenire il raggruppamento di liquidi nei piedi e nelle caviglie.

Prova a mettere i piedi nell’acqua calda per 3-5 minuti, quindi in acqua fredda per 30-60 secondi. Continua alternando per 15-20 minuti, per alcune volte al giorno.

Pediluvio al solfato di magnesio

Aumentando il flusso sanguigno ai piedi, il solfato di magnesio allevia il dolore e il disagio e aiuta a ridurre il gonfiore in caviglie e piedi. Riempi una bacinella con acqua tiepida e aggiungi mezza tazza di solfato di magnesio. Immergi i piedi per 15 minuti.

Impacco all’aceto di mele

L’aceto di mele, ad alto contenuto di potassio, è una risorsa utile per combattere il gonfiore di gambe e piedi. In effetti, è una mancanza di potassio che porta i piedi a trattenere l’acqua. Immergere un asciugamano in una miscela contenente una parte di aceto di mele e una di acqua. Avvolgere l’asciugamano attorno ai piedi e lasciarlo per 30 minuti.

Massaggio con olio di camomilla

Allevia il gonfiore a caviglie e piedi. I massaggi aiutano ad aumentare il flusso sanguigno e prevenire la ritenzione idrica. L’olio di camomilla ha proprietà antinfiammatorie e può essere applicato direttamente sulla pelle.

L’edera riattiva la circolazione degli arti inferiori

L’edera è una delle piante anticellulite per eccellenza. Arbusto sempreverde rampicante, deve il suo nome proprio a questa sua caratteristica: il verbo da cui discende il suo nome, “haerere”, in latino significa proprio “essere attaccato”. Facilissima da coltivare anche in vaso, l’edera è in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi condizione, regalandoti le sue foglie verdissime e a forma di cuore anche in pieno inverno. Grazie alle saponine di cui è ricca, l’edera possiede ottime proprietà vasocostrittrici e astringenti che contrastano vasodilatazione e congestione degli arti inferiori, mentre i flavonoidi migliorano l’eventuale insufficienza venosa.

Raccogli 10-12 foglie di edera, disponile su un foglio di carta assorbente e lasciale essiccare per 24 ore. Metti le foglie in un pentolino e aggiungi olio extravergine d’oliva fino a coprirle totalmente. Accendi il fuoco, una volta raggiunti i 50 °C (misurali con un termometro da cucina), spegni e lascia in infusione per una notte. Con una garza, filtra e versa l’olio in un vasetto di vetro scuro. Aggiungi l’essenza di rosmarino e usa la miscela fai il massaggio ogni mattina.