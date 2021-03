Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive al San Martino di Genova, ha spiegato a QN come aggirare l’Ema e dare il via alla somministrazione del vaccino russo, lo Sputnik, anche in Italia. “C’è una legge che lo permette – ha spiegato -: siamo in guerra, abbiamo bisogno di vaccini e ne abbiamo bisogno subito”.

Sputnik, Bassetti spiega come aggirare l’Ema per usarlo in Italia

Secondo Bassetti è opportuno che l’Ema si dia “una mossa” e acceleri le procedure, perché “non siamo più in tempo di pace ma di guerra: quello che si faceva prima in un mese adesso si deve fare in due giorni”.

L’alternativa, secondo il direttore della clinica di Malattie infettive al San Martino di Genova, è ricorrere alla legge 648 del 1996, che permette di utilizzare in Italia farmaci non ancora approvati “in caso di urgenza e necessità”.

Sputnik, cosa pensa Bassetti del vaccino russo

Ma Sputnik convince Bassetti? “I dati pubblicati mi sembrano validi – ha spiegato -: credo abbia tante caratteristiche per essere un buon vaccino”.

“Non possiamo dire sia il migliore che c’è – ha aggiunto -, ma di certo non è inferiore ai suoi simili, AstraZeneca o Johnson&Johnson“.

Per quel che riguarda invece le varianti, “in Italia è predominante quella inglese: i vaccini coprono al 100%. Per quella brasiliana e quella sudafricana dobbiamo pensare che in Liguria, per esempio, abbiamo avuto un solo caso – ha aggiunto ai microfoni del Giornale -: possiamo pensare che il vaccino forse funzioni un po’ meno, ma copre comunque dalle forme gravi”.

Resta la necessità di vaccinare il più possibile: “Abbiamo bisogno di vaccini e ne abbiamo bisogno subito. Quindi se c’è qualcuno in grado di produrlo da domani ben venga”.

“Ogni giorno che perdiamo, perdiamo vite – ha riassunto drammaticamente Bassetti -: in Inghilterra sono calati drasticamente i decessi, mentre l’America permette ai vaccinati riunioni al chiuso senza mascherine e Israele ha riaperto i ristoranti: ci dobbiamo impegnare di più e avere coraggio. Vale anche per l’Aifa“.