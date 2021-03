Vaccino Astrazeneca e terapie preventive: Burioni lancia l’allarme

Roberto Burioni ha lanciato un nuovo allarme sui social. Sul suo profilo ‘Twitter’, l’esperto ha scritto: “Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino AstraZeneca (cosa che io farei istantaneamente se non fossi già vaccinato) NON METTETE IN ATTO ALCUNA TERAPIA PREVENTIVA. Non essendo chiarito il meccanismo di queste RARISSIME complicazioni rischiate di fare gravi danni“.

Un utente ha risposto: “Farò certamente il vaccino, ma non mi piace che questo rischio (seppur minimo) non sia chiaro. Ad es. un allergico rischia di più? Nessuna smentita o conferma. I medici allargano le braccia. Ho avuto 3 shock anafilattici da farmaci e vorrei sapere con più certezza possibile i rischi”.

Questa la replica di Burioni: “Con un vaccino in uso da 3 mesi l’unica certezza è che se non se lo fa rischia di prendere COVID-19”.

Roberto Burioni a Che Tempo Che Fa: le anticipazioni

Roberto Burioni ha poi annunciato la sua presenza alla trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’ nella serata di domenica 20 marzo.

Il virologo ha scritto: “Domani sera vi aspetto a ‘Che Tempo Che Fa’ ci sarà Marco Cavaleri (direttore della sezione vaccini a EMA) e io vi spiegherò come si fa a partire dal laboratorio e arrivare a un vaccino efficace e sicuro che ci viene iniettato”.