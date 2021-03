Vaccino AstraZeneca: Stop somministrazioni da 6 regoni: ecco quali sono

L’Agenzia italiana del farmaco ha disposto il blocco del lotto ABV2856 del vaccino di AstraZeneca in tutta Italia, dopo la segnalazione di “tre eventi avversi fatali”, legati presumibilmente a trombosi e coaguli del sangue. Diverse Regioni ancora in possesso del lotto ne hanno sospeso la somministrazione, in attesa di nuovi accertamenti che, si spera, dovranno stabilire che non c’è un nesso causale tra la vaccinazione e i decessi.

Docente morto, stop in Piemonte al vaccino AstraZeneca

Dopo le morti di tre militari, si è verificata una quarta morte sospetta, in Piemonte, di un docente che aveva ricevuto nelle 24 ore precedenti una dose del vaccino di AstraZeneca. La Regione Piemonte ha quindi sospeso su tutto il territorio la somministrazione del vaccino di Oxford, ma solo per quanto riguarda il lotto ABV5811, cioè quello a cui apparteneva la dose somministrata al docente morto. L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha spiegato: “Si tratta di un atto di estrema prudenza in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso. Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini”. Sono riprese regolarmente, invece, le vaccinazioni con gli altri lotti.

AstraZeneca, stop in Toscana e Liguria

Anche la Toscana ha sospeso l’utilizzo delle ultime 15 dosi rimaste del lotto ABV2856, dopo che ne erano già state somministrate 15.743 senza che fossero emerse criticità, come ha chiarito una nota della Regione. In Liguria le dosi del lotto coinvolto consegnate erano 6.300, delle quali 5.500 erano già state somministrate al momento del blocco. Neanche in Liguria è stata segnalata alcuna criticità particolarmente grave legata alla somministrazione del vaccino. Barbara Rebesco, direttrice delle politiche del farmaco di Alisa, ha spiegato: “Dalla ricognizione preliminare emerge che abbiamo ricevuto 23 segnalazioni totali di reazione avversa per il vaccino AstraZeneca, di cui 9 del lotto oggetto di provvedimento. Si tratta di reazioni non gravi, tutte risultano risolte o in fase di miglioramento”.

Vaccino AstraZeneca, stop in Campania

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rassicurato i cittadini dicendo che “la Campania ha sospeso la somministrazione di una partita di vaccino per motivi prudenziali, in attesa della valutazione dell’Iss, ma evitiamo un clima di angoscia. Stiamo tranquilli, verifichiamo quello che è successo. Ovviamente abbiamo il dovere noi di dare assoluta tranquillità e sicurezza ai nostri concittadini”.

Vaccino AstraZeneca, stop in Emilia-Romagna

Anche l’Emilia-Romagna ha imposto lo stop del lotto ABV2856, come spiegato sul sito della Regione, invitando le strutture competenti a segnalare il possesso delle dosi in questione e di conservarle fino a nuove comunicazioni da parte dell’Aifa. L’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini ha spiegato a Skytg24: “Abbiamo somministrato 56mila dosi di Astrazeneca su 77mila ricevute, 41.443 sono state somministrate dai medici di medicina generale che conoscono la situazione clinica dei loro pazienti. Non abbiamo avuto nessuna particolare segnalazione”.

Vaccino AstraZeneca, stop in Veneto

Francesca Russo, capo della Prevenzione e Sanità della Regione Veneto, ha spiegato: “Su 17 mila dosi somministrate del lotto ABV2856 di Astrazeneca sono state solo due le segnalazioni relative a reazioni con febbre alta. Sono state sospese in via precauzionale 3 mila dosi e si sta continuando la somministrazione con altri lotti. Al momento non abbiamo evidenze di disdette”,

Vaccino AstraZeneca, stop Lpmbardia

Il direttore generale dell’assessorato al Welfare della Lombardia, Giovanni Pavesi, ha chiarito: “Abbiamo precauzionalmente isolato il lotto che ci è stato segnalato da Aifa e da quel lotto, in questo momento, non sono risultate situazioni di preoccupazione o di eventi avversi sui cittadini che lo hanno ricevuto. Ovviamente se qualcuno, che è stato vaccinato, avesse qualunque tipo di sintomo, può contattare il medico di riferimento o il centro in cui si è vaccinato e verrà prontamente preso in carico in assoluta sicurezza”. Le dosi di vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 somministrate in Lombardia sono 31.722.