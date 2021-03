Vaccino Covid: nuovo rapporto sugli effetti collaterali in Italia

Sono in corso le nuove fasi della campagna vaccinale, con l’inoculazione dei sieri Pfizer, Moderna e AstraZeneca estesa a più fasce della popolazione. Non solo anziani, persone fragili e personale sanitario. Si stanno sottoponendo ora alla profilassi anti Covid anche i membri delle forze dell’ordine e i docenti, ed è ormai improbabile non conoscere una persona vaccinata e ascoltare le testimonianze della famigerata puntura e di quello che accade dopo. Al centro del dibattito ci sono spesso gli effetti collaterali. Tanti dopo la prima dose del farmaco di Oxford e dopo la seconda dose di quelli a tecnologia mRna. Ma cosa c’è di vero?

L ‘Aifa (Agenzia italiana del farmaco). ha pubblicato il secondo Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19, che prende in considerazione i dati raccolti dal 27 dicembre 2020 al 26 febbraio 2021 e fornisce una fotografia della campagna. L’Aifa ha confermato l’alto profilo di sicurezza dei tre sieri utilizzati attualmente in Italia e in tutta Europa. Da fine dicembre, quando è iniziata la somministrazione dei farmaci, a fine febbraio ci sono state 729 segnalazioni di eventi avversi ogni 100 mila dosi somministrate.

Vaccino anti Covid: quale dà più effetti collaterali e perché

La maggior parte delle segnalazioni di eventi avversi, il 96% del totale, si riferisce al Comirnaty. Riguarda l’altro vaccino a mRna, quello di Moderna, solo l’1% delle segnalazioni. Il 3% è invece riferito al siero di AstraZeneca. La maggior incidenza per il prodotto di Pfizer e BioNTech è dovuta al maggiore e più frequente utilizzo e non a una maggior propensione a dare effetti collaterali. Aifa precisa nel suo rapporto che le percentuali potrebbero cambiare nel tempo e non sono indice di minore affidabilità o sicurezza di un determinato farmaco.

Gli effetti collaterali del Comirnaty di Pfizer e BioNTech maggiormente segnalati sono stati febbre, in particolare dopo la seconda dose, dolore in sede di iniezione, astenia o stanchezza, brividi, classificati come non gravi nel 95% dei casi. A seguire, in ordine di frequenza, cefalea e parestesia, dolori muscolari e articolari diffusi, nausea e diarrea. Sono state 1.700 le segnalazioni di effetti collaterali gravi, e comprendono oltre a quelli già citati anche reazioni allergiche, ingrossamento dei linfonodi, tachicardia, crisi ipertensiva e paralisi facciale.

Le segnalazioni relative al vaccino anti Covid di Moderna riguardano febbre, astenia o stanchezza e dolore in sede di iniezioni, per il 94% non gravi. A seguire dolori muscolari e articolari diffusi, mal di testa, nausea e vomito. In 32 rapporti sono riportati eventi avversi considerati come gravi, che riguardano febbre alta, mialgie ed artalgie diffuse. Come per il vaccino Pfizer, anche in questo caso la maggior parte degli effetti collaterali si è verificata dopo la seconda dose.

Anche per AstraZeneca sono segnalati febbre, brividi, astenia o stanchezza e dolore nella sede dell’iniezione. Il 90% delle segnalazioni è considerato non grave. A seguire, in ordine di frequenza, dolori muscolari e articolari diffusi, mal di testa, nausea e vomito. Le 79 segnalazioni di eventi avversi gravi è relativa a febbre alta, tremore, vertigini, sudorazione eccessiva, sonnolenza, difficoltà respiratorie e dolore generalizzato. Per la seconda dose, che deve essere inoculata dopo 12 settimane dalla prima, non è ancora possibile fare valutazioni per mancanza di dati relativi alla campagna vaccinale in Italia.

Vaccino Covid, segnalati 40 decessi nel rapporto Aifa: le cause

Si è parlato molto di morti successive all’inoculazione del vaccino anti Covid. Il rapporto Aifa segnala 40 decessi, che però non sarebbero collegati direttamente alla somministrazione dei tre sieri. L’età media dei casi a esito fatale è di 86 anni. Si tratta di persone con patologie pregresse che assumevano più farmaci, decedute per problemi cardiaci e respiratori. Come atteso, sono emersi diversi casi di anafilassi durante la campagna vaccinale, in particolare con i vaccini a mRna, ma nessuno ha dato esito mortale.