Mirabella Eclano: associazioni animaliste ottengono ordinanza a tutela buoi, ma chiedono fine dell’impiego in manifestazione

Le associazioni animaliste hanno ottenuto un’ordinanza a tutela degli animali per la manifestazione “Grande Tirata del Carro” a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, ma restano contrarie all’impiego dei buoi nella tradizione. La decisione del Comune, che ha recepito buona parte delle richieste delle associazioni, rappresenta un passo avanti, ma non risolve definitivamente il problema. La manifestazione, in programma il 19 settembre, è una delle più antiche e simboliche del territorio, ma le associazioni sostengono che l’uso di animali in contesti simili non sia compatibile con il loro benessere.

Ordinanza sindacale per tutelare gli animali

L’ordinanza sindacale n. 69 del 17 settembre 2026 include misure di tutela che mirano a ridurre il rischio di sofferenza per i buoi impiegati nella tirata. Tra le disposizioni, si annoverano il controllo veterinario preventivo per verificare l’idoneità degli animali, la presenza costante di personale veterinario lungo il percorso, il monitoraggio delle condizioni climatiche e l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza tra gli animali e il pubblico. Il divieto assoluto di percosse, strattonamenti e qualsiasi forma di violenza o coercizione è stato anche recepito.

Le associazioni hanno ribadito la propria contrarietà all’impiego di animali in eventi simili.

Le associazioni, tra cui Animalisti Italiani, LNDC Animal Protection, OIPA e SOS Natura, hanno ribadito la propria contrarietà all’impiego di animali in eventi simili. “La questione non riguarda soltanto lo sforzo fisico connesso al traino, ma l’insieme delle condizioni cui gli animali vengono sottoposti”, hanno dichiarato. La presenza di una folla, il rumore, la limitata possibilità di sottrarsi agli stimoli potenzialmente stressanti e la conduzione lungo un percorso obbligato sono aspetti che le associazioni considerano fondamentali per valutare il benessere complessivo degli animali.

Un modello per altre realtà locali

Le associazioni hanno anche sottolineato che la vicenda di Mirabella Eclano potrebbe rappresentare un modello utile per altre realtà locali che ospitano manifestazioni analoghe. “Laddove non sia ancora possibile ottenere la rinuncia all’impiego di animali, l’adozione di regole chiare, verificabili e sanzionabili resta uno strumento concreto per ridurre il rischio di sofferenza”, hanno spiegato. L’obiettivo è promuovere una consapevolezza che le vere tradizioni si evolvono nel tempo, senza bisogno di far leva sulla sofferenza di un animale.

Le associazioni continueranno a vigilare affinché l’ordinanza venga rispettata.

“Nel frattempo, vigileremo attentamente, affinché le prescrizioni contenute nell’ordinanza vengano realmente rispettate durante lo svolgimento della manifestazione”, hanno concluso le associazioni, mantenendo un atteggiamento di attenta supervisione e di continua lotta per il benessere animale.