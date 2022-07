L’aceto di mele è un prodotto molto comune che troviamo facilmente nei nostri supermercati, ricco di proprietà e incredibilmente versatile.

Contrasta la muffa

L’aceto di mele è una soluzione economica e molto efficace se volete contrastare ed eliminare delle macchie di muffa soprattutto su superfici lisce e di plastica: avete presente quella fastidiosa muffa che si forma sulla tenda della doccia? Ecco, vi basterà diluire in uno spruzzino un bicchiere di aceto di mele e due bicchieri di acqua e spruzzarlo sulla macchia, attendere un paio di minuti e strofinare con un panno.

Elimina cattivi odori

L’aceto di mele assorbe ed elimina i cattivi odori: se state pensando di pulire il frigorifero ed eliminare gli odori non proprio piacevoli che si possono annidare al suo interno, riempite un bicchiere di aceto e lasciatelo per qualche ora al suo interno. Se volete deodorare le stanze di casa ed eliminare la puzza di fumo ad esempio, sistemate due o tre tazzine di caffè piene di aceto di mele e riponeteli agli angoli delle stanze per 5/6 ore.

Pulisce i materassi

Unite in uno spruzzino acqua, aceto di mele e un cucchiaino di bicarbonato: utilizzatelo per strofinare ed eliminare quelle fastidiose macchie che possono formarsi sui vostri materassi. La stessa miscela è ottima anche per “rinfrescare” e “ravvivare” i vostri tappeti.

Eliminare le pieghe dai vestiti

Un rimedio curioso per eliminare le pieghe dai vostri vestiti senza usare il ferro da stiro: spruzzate sui vostri capi una miscela di acqua e aceto di mele e “stirateli” tirando i bordi, lasciateli asciugare al sole e dite addio alle pieghe.