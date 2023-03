Acqua al rosmarino per capelli, il rimedio anti-caduta

Il rosmarino, con il suo alto contenuto di oli essenziali come l’eucaliptolo e di antiossidanti, vitamina C e tannini, è un ottimo rimedio per rafforzare il cuoio capelluto.

Il rosmarino stimola la microcircolazione del cuoio capelluto e favorisce l’afflusso di sangue al bulbo pilifero, aiutando a prevenire la caduta dei capelli, a renderli più sani, forti, lucidi e morbidi.

L’acqua di rosmarino può essere utilizzata per lavare i capelli, attivare la circolazione del cuoio capelluto e ostacolare la caduta dei capelli stimolandone la crescita.

A differenza dell’olio essenziale di rosmarino, che viene utilizzato per condizionare i capelli come gli altri oli essenziali, l’acqua di rosmarino può essere facilmente preparata in casa facendo semplicemente bollire in un pentolino i rametti di questa pianta aromatica, nota per i suoi benefici sulla circolazione sanguigna e sull’attività dei bulbi peliferi.

Acqua di rosmarino sui capelli: come si prepara

Per preparare l’acqua di rosmarino, mettere 3 cucchiai abbondanti di aghi di rosmarino essiccati in una bottiglia da 400 ml e riempire con acqua di rubinetto.

Mettere il rosmarino in una pentola con acqua e portare a ebollizione. Togliere dal fuoco, coprire con un coperchio e lasciare riposare per 15 minuti o più e poi filtrate.

L’acqua di rosmarino va usata a temperatura ambiente, per sciacquare i capelli con lo shampoo; ripetete 2 volte al giorno per un mese e vedrete presto i risultati!

Acqua di rosmarino per capelli Grassi e bianchi

IIl rosmarino aiuta a tenere sotto controllo i capelli grassi, riduce la forfora e rende le ciocche più lucide.

Il rosmarino ritarda anche la comparsa dei capelli bianchi (o, se applicato sul cuoio capelluto come lozione, copre leggermente i primi segni di ingrigimento) e riduce l’eccessiva perdita di capelli stimolando il flusso sanguigno alle cute.

Questo favorisce la crescita dei capelli e li rafforza, rendendoli più resistenti alla rottura.

Quando preoccuparsi della perdita di capelli

Il ciclo medio dei capelli è compreso tra i 2 e i 6 anni, anche se può variare da persona a persona. La caduta dei capelli è il risultato di molti fattori, tra cui l’età e la genetica.

A questi fattori naturali si aggiungono poi l’impatto dello stress e i cambiamenti ormonali dovuti al cambio di stagione.

Quando bisogna preoccuparsi della perdita di capelli? Di solito i capelli cadono tra i 50 e i 100 capelli al giorno, quindi se ne perdete di più vale la pena di farsi controllare.

La perdita di capelli aumenta oltre questo punto, quindi è necessario un monitoraggio più attento durante l’autunno, il periodo in cui la maggior parte delle persone perde i capelli.

È una conseguenza della diminuzione della luce naturale, che riduce il livello di energia sul cuoio capelluto (con conseguente diminuzione della circolazione sanguigna).

La perdita di capelli diventa un problema medico quando altera la consistenza o l’aspetto dei capelli. La persona più indicata per esaminare e diagnosticare questa condizione è un dermatologo specializzato in tricologia, lo studio della salute del cuoio capelluto e dei capelli.